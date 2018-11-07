Стоит ли пить сок алоэ вера?

Известно, что сок алоэ вера помогает устранить экзему, ожоги и прочие неприятные проявления на коже. В последнее время сок алоэ вера можно увидеть не только в составе косметических средств, но и в напитках. Надписи на напитках с алоэ вера гласят, что они улучшают пищеварение и всасывание полезных веществ. Правда ли, что сок алоэ нужно пить? Насколько это полезно и безопасно?

Самый очевидный эффект от алоэ вера — это антибактериальный, в этом растении содержатся вещества, способные уничтожать грибок, бактерии и вирусы. Впервые информация об антибактериальных свойствах алоэ вера была опубликована в Индийском журнале дерматологии, сведения быстро разлетелись по всему миру. Также алоэ вера способствует заживлению ранок и ожогов, это естественный увлажнитель и противостаритель для кожи.

Результаты одного из исследований предполагают, что сок алоэ вера способен даже разглаживать морщины при регулярном применении.

Эффективность приема сока алоэ вера внутрь исследована гораздо хуже. В магазинах можно увидеть множество напитков на основе сока алоэ вера, его добавляют в воду, другие соки и даже в чай. Польза любого отдельно взятого напитка будет зависеть от того, какой обработке подвергалось сырье, неправильная обработка приводит к устранению всех полезных компонентов.

С точки зрения питательной ценности алоэ вера представляет собой воду с небольшим количеством сахаров, витаминов и минералов. Специалисты в области питания сходятся во мнении, что количество витаминов и минералов в выжатом из алоэ вера соке слишком невысокое, чтобы принести пользу. Что касается противовоспалительных свойств, не ни одного исследования, подтверждающего проявление этих свойств при употреблении внутрь.

Напиток на основе сока алоэ вера может стать полезным для поддержания водного баланса в теле, но все зависит от качества напитка. Если продукт содержит большое количество добавленного сахара, то присутствие алоэ вера не спасет ситуацию, он будет ближе к лимонаду, чем к полезному напитку.

Таким образом, объективные причины для употребления сока алоэ вера внутрь отсутствуют. От растворенного в воде сока алоэ вера будет точно такая же польза, как от обычной воды. Для того, чтобы разнообразить вкус обычной воды не обязательно использовать такой экзотический компонент, как алоэ вера, вполне подойдут ломтики фруктов или ягоды.