Как отказаться от сахара

Много сахара — это плохо для фигуры и здоровья, особенно если употреблять преимущественно обработанные сахара. Для того, чтобы отказаться от сахара, нужно сделать над собой небольшое усилие.

Большое количество сахаров в рационе приводит к ухудшению здоровья и фигуры, особенно если злоупотреблять рафинированными сахарами. Привычка есть много сахара меняет принципы работы организма, теряется способность правильно распоряжаться энергией, повышается риск развития диабета. Мужчины должны употреблять не более девяти чайный ложек сахара в день, женщины — не более шести, эта норма превышается в разы из-за того, что сахар содержится во многих продуктах. Отказаться от сахара не так сложно, как кажется, для этого нужно предпринять несколько простых действий.

Читать этикетки

Сахар содержится в тех продуктах, где ты не ожидаешь его увидеть. Томатные соусы, арахисовое масло, несладкие готовые блюда. При покупке любого обработанного продукта нужно читать его состав, сахар скрывается под разными именами — глюкоза, мальтоза, декстроза, кукурузный сироп.

Есть натуральную еду

Сахар в натуральных необработанных продуктах не будет вредным при условии умеренности его употребления. Твое тело нуждается в сахарах, чтобы функционировать, но они должны быть полезными. Чем натуральнее продукты на столе — тем меньше в них сахара, перекусить яблоком и несколькими миндальными орешками будет полезнее, чем печеньем, даже если оно не сладкое.

Не пить сахар

Сахар нужно не только не есть, но и не пить. Перестать добавлять сахар в чай и кофе недостаточно, нужно отказаться от лимонадов, сладких кофейных и алкогольных напитков.

Содержание сахара в одной порции такого напитка может превысить дневную норму.

Высыпаться

Когда ты мало спишь, твоему мозгу не хватает энергии, он заставляет тебя испытывать тягу к сладкому, чтобы компенсировать недополученную энергию. К тому же сонное состояние не позволяет мыслить объективно и выбирать правильные продукты. Чем больше сахара ты ешь, тем хуже будешь спать, цикл из переизбытка сахара и недостатка сна необходимо немедленно разорвать.

Чаще есть

Сильная тяга к сладким продуктам может быть обусловлена снижением концентрации глюкозы в крови, в таким моменты люди готовы съесть все сладости, которые видят. Частые приемы пищи не позволят проголодаться, они поддержат уровень глюкозы в крови на стабильном уровне.

Полный отказ

Резко отказаться от сахара сложно, но для людей с неконтролируемой тягой это единственное разумное решение вопроса. Полный отказ от сахара вызывает душевные и физические муки, но продолжаются они не более нескольких дней. Уже через неделю люди с удивлением понимают, что они не хотят есть сладости, а овощи, фрукты и даже молоко стали более сладкими на вкус. Первая сладость после такого перерыва покажется настолько приторной, что это отобьет тягу к сладкому на долгое время вперед.