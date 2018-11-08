Полезно ли спать голой?

Опросы показали, что только 8% людей предпочитают спать голыми, остальные спят в пижамах, футболках или другой одежде. Возможно, кто-то постеснялся признаться, что спит голышом, но большинство людей действительно спят в одежде. Специалисты в области здоровья сошлись во мнении, что спать без одежды полезно, особенно для женщин.

Исследования Американской академии сна показали, что сон без одежды будет боле глубоким. Глубокий сон — это часть циркадного ритма человека, при нем температура тела понижается. Если спать в одежде, то естественность температурного перепада будет нарушена, а вместе с ним и цикл сна. Результаты исследований подтвердили, что вмешательство в терморегуляцию тела во время сна вызывает бессонницу. Таким образом, любимая пижама может ухудшить качество сна, так говорит наука.

Отсутствие одежды сказывается не только на качестве сна, но и на внешнем виде человека. Люди, предпочитающие спать голышом, реже страдают от лишнего веса и от повышенного холестерина в крови. Для простого человека связь между этими обстоятельствами неочевидна, но люди науки говорят следующее: естественный перепад температур во время глубокого сна оказывает влияние на гормональный фон. В частности при понижении температуры тела ночью повышается выработка гормона роста и снижается концентрация кортизола.

Такое сочетание гормонов не только делает сон более глубоким, благодаря снижению кортизола сон становится более ценным. За день концентрация гормона стресса кортизола сильно повышается, если ночью она не станет ниже, то человек проснется в плохом настроении и с упадком сил.

Естественное увеличение выработки гормона роста помогает избавиться от лишнего веса и набрать мышечную массу. Если человек спит в пижаме, которая для него неудобна, то он будет просыпаться несколько раз за ночь. Наутро он про это не вспомнит, но будет плохо себя чувствовать. Каждое вынужденное пробуждение заставляет тело выделять больше кортизола. Помимо прочего этот гормон усиливает аппетит в течение дня. Именно так пижама мешает не только спать, но и худеть.

Сон без пижамы — это спокойствие для организма, полноценный ночной отдых, снижение воспалений в теле и настоящая бодрость по утрам. Спать голыми — это не только сексуально, но и полезно для здоровья. Если несмотря на эти доказательства ты все еще сомневаешься, что сможешь спать без пижамы, то выбери наименее вредный вариант одежды для сна. Шелк и кружева — это очень красиво, но использование белья из этих материалов для сна небезопасно. Практичнее и полезнее остановить свой выбор на свободном белье из хлопка этот материал лучше проводит тепло и влагу, он не вызовет такого сильного перегревания, как шелк.