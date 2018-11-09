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Ученые узнали, когда лучше всего сгорают калории
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Ученые узнали, когда лучше всего сгорают калории 

Рамблер 1 час назад
Фото: pixabay.com
По сообщению Current Biology, ученые определили время суток, когда организм сжигает максимум калорий. Вопреки распространенному мнению, это вовсе не утро, а ранний вечер.
Минимальное количество калорий организм теряет с четырех до шести часов утра.
Однако любителям плотных полдников придется отложить свою радость. Организм в большей степени ориентируется на свои биологические часы, чем на суточное время.
Английские исследователи провели эксперимент и изолировали группу добровольцев в лаборатории без окон. Там они должны были прожить несколько дней без телефонов и часов. Из десяти человек три сохранили свой обычный режим дня, а вот у остальных время сна поменялось с разницей на четыре часа.
Полученные результаты показали, что добровольцы теряли максимум калорий во второй половине дня, при этом их физическая и умственная активность оставалась прежней.
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