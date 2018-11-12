Три чашки чая, которые нужны каждой женщине

Эти три вида чая помогут отлично себя чувствовать и иметь красивую фигуру

Черный чай для умиротворения. Натуральный черный чай снижает уровень гормона стресса кортизола. Те, кто пьет его регулярно в течение дня, более спокойны и с меньшим волнением берутся за выполнение трудных задач.

Мятный чай для концентрации. Чашка этого ароматного напитка поможет вам работать эффективнее, поскольку аромат ментола стимулирует нервную систему, помогая вам сконцентрировать внимание на самом важном.

Зеленый чай для хорошей фигуры. Медики из американского университета Пенн пришли к выводу, что в зеленом чае содержатся вещества, препятствующие полноценному усвоению жиров, которые мы получаем с пищей.