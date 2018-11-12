Ещё
Три чашки чая, которые нужны каждой женщине
Далее:
Читайте также:
Ещё

Три чашки чая, которые нужны каждой женщине 

Карельские вести 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Эти три вида чая помогут отлично себя чувствовать и иметь красивую фигуру
Черный чай для умиротворения. Натуральный черный чай снижает уровень гормона стресса кортизола. Те, кто пьет его регулярно в течение дня, более спокойны и с меньшим волнением берутся за выполнение трудных задач.
Мятный чай для концентрации. Чашка этого ароматного напитка поможет вам работать эффективнее, поскольку аромат ментола стимулирует нервную систему, помогая вам сконцентрировать внимание на самом важном.
Зеленый чай для хорошей фигуры. Медики из американского университета Пенн пришли к выводу, что в зеленом чае содержатся вещества, препятствующие полноценному усвоению жиров, которые мы получаем с пищей.
Карельские вести: последние новости
Сексуальные упражнения НИКОГДА НЕ ИГНОРИРУЙ ЭТИ 10 ВАЖНЫХ СИМВОЛОВ ВО СНЕ… «Птичка-перепил» или Как избавиться от похмелья?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 вещей, которые нельзя подбирать на улице26
Российские звезды, которые в 40 лучше, чем в 20
49-летние женщины повторили «голый» снимок Джей Ло164
Тест: сколько денег вам хватит для счастья?9
Тест: сколько вы должны весить на самом деле13
Видео
00:12
Как выглядит русская Анджелина Джоли
Звёзды
01:00
Мать Тимати жестко осадила его любовницу
Звёзды
01:33
Назван самый сексуальный мужчина этого года
Звёзды
05:54
Так ли крепок хваленый брак Уилла Смита
Звёзды Любовь
04:08
В стиле 80-х: самые модные серьги сезона
Мода
10:37
Российские звезды, которые в 40 лучше, чем в 20
Звёзды Здоровье
07:57
Дети, которые не оставят шанса выжить
Дети
01:48
Басков женится, но Лопырева больше не невеста
Звёзды
00:34
Беременную Бледанс раскритиковали за опасную позу
Звёзды
07:35
Почему мечты не сбываются
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение