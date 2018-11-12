Открыт способ похудения без диет и упражнений

Ученые из Медицинской школы Гарварда провели исследование, в ходе которого выяснилось, что четкий и правильный режим дня позволяет сжечь больше калорий, чем упражнения и диеты.

Группа добровольцев больше месяца прожила в лаборатории и не получала никакой физической нагрузки. Также в помещении, где они находились, не было окон, часов и телефонов. Участники эксперимента не получали никакой информации о том, какое сейчас время суток на улице. Каждый день диетологи переносили сон испытуемых на четыре часа, подобно путешествию на запад. Эксперимент длился три недели.

В итоге выяснилось, что в зависимости от циркадных ритмов, энергия организма тратится в состоянии покоя, особенно если биологический вечер человека совпадает с реальным вечером за окном. Когда человек спит согласно своим биологическим ритмам, он сжигает больше калорий, чем когда отклоняется от своего режима. Причем это происходит без всяких диет и упражнений. Также в состоянии покоя с 17:00 до 20:00 организм сжигает на 10% больше калорий, чем утром.

Специалисты отмечают, что проведенное ими исследование свидетельствует о том, что режим дня очень важен для метаболизма. Они советуют ложиться в одно и тоже время и не отклоняться от своих биологических ритмов.