Ещё
Открыт способ похудения без диет и упражнений
Далее:
Читайте также:
Ещё

Открыт способ похудения без диет и упражнений 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Ученые из Медицинской школы Гарварда провели исследование, в ходе которого выяснилось, что четкий и правильный режим дня позволяет сжечь больше калорий, чем упражнения и диеты.
Группа добровольцев больше месяца прожила в лаборатории и не получала никакой физической нагрузки. Также в помещении, где они находились, не было окон, часов и телефонов. Участники эксперимента не получали никакой информации о том, какое сейчас время суток на улице. Каждый день диетологи переносили сон испытуемых на четыре часа, подобно путешествию на запад. Эксперимент длился три недели.
В итоге выяснилось, что в зависимости от циркадных ритмов, энергия организма тратится в состоянии покоя, особенно если биологический вечер человека совпадает с реальным вечером за окном. Когда человек спит согласно своим биологическим ритмам, он сжигает больше калорий, чем когда отклоняется от своего режима. Причем это происходит без всяких диет и упражнений. Также в состоянии покоя с 17:00 до 20:00 организм сжигает на 10% больше калорий, чем утром.
Специалисты отмечают, что проведенное ими исследование свидетельствует о том, что режим дня очень важен для метаболизма. Они советуют ложиться в одно и тоже время и не отклоняться от своих биологических ритмов.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 вещей, которые нельзя подбирать на улице27
Российские звезды, которые в 40 лучше, чем в 201
49-летние женщины повторили «голый» снимок Джей Ло164
Тест: сколько денег вам хватит для счастья?9
Тест: сколько вы должны весить на самом деле13
Видео
00:12
Как выглядит русская Анджелина Джоли
Звёзды
01:00
Мать Тимати жестко осадила его любовницу
Звёзды
01:33
Назван самый сексуальный мужчина этого года
Звёзды
05:54
Так ли крепок хваленый брак Уилла Смита
Звёзды Любовь
04:08
В стиле 80-х: самые модные серьги сезона
Мода
10:37
Российские звезды, которые в 40 лучше, чем в 20
Звёзды Здоровье
07:57
Дети, которые не оставят шанса выжить
Дети
01:48
Басков женится, но Лопырева больше не невеста
Звёзды
00:34
Беременную Бледанс раскритиковали за опасную позу
Звёзды
07:35
Почему мечты не сбываются
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение