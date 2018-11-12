Ученые назвали причины старения кожи

Биологи из Института биомедицинских исследований в Барселоне рассказали, почему кожа рано или поздно стареет.

Ученые провели эксперимент и обнаружили, что со временем фибробласты кожи "теряют идентичность", из-за чего ее состояние ухудшается.

Специалисты рассказали, что у пожилых много проблем с кожей, потому что она не способна нормально регенерировать. Также дерма пропускает больше инфекций. Однако, никто раньше не рассматривал потерю клеточной идентичности, как причину такого рода проблем.

Группа ученых использовала в своих исследованиях ДНК-микрочипы, технологию секвенирования РНК и электронные микроскопы, чтобы понять разницу между молодыми и старыми клетками кожи. В итоге обнаружилось, что со временем фибробласты изменяются и приобретают некоторые характеристики адипоцитов. Это приводит к прекращению производства коллагена. Отметим, что коллаген и эластин — это элементы, которые обеспечивают соединительной ткани прочность и эластичность.

Данное исследование поможет в дальнейшем разработать терапию, которая предотвратит старение кожи, а также приведет к более эффективному заживлению ран.