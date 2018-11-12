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Ученые назвали причины старения кожи
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Ученые назвали причины старения кожи 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Биологи из Института биомедицинских исследований в Барселоне рассказали, почему кожа рано или поздно стареет.
Ученые провели эксперимент и обнаружили, что со временем фибробласты кожи "теряют идентичность", из-за чего ее состояние ухудшается.
Специалисты рассказали, что у пожилых много проблем с кожей, потому что она не способна нормально регенерировать. Также дерма пропускает больше инфекций. Однако, никто раньше не рассматривал потерю клеточной идентичности, как причину такого рода проблем.
Группа ученых использовала в своих исследованиях ДНК-микрочипы, технологию секвенирования РНК и электронные микроскопы, чтобы понять разницу между молодыми и старыми клетками кожи. В итоге обнаружилось, что со временем фибробласты изменяются и приобретают некоторые характеристики адипоцитов. Это приводит к прекращению производства коллагена. Отметим, что коллаген и эластин — это элементы, которые обеспечивают соединительной ткани прочность и эластичность.
Данное исследование поможет в дальнейшем разработать терапию, которая предотвратит старение кожи, а также приведет к более эффективному заживлению ран.
Женский форум
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