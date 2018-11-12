Зачем нужна растяжка?

Многие тренировочные программы строятся на сочетании силовых и кардио упражнений, зачастую они упускают очень важный момент — растяжку. Без работы над растяжкой невозможно развиваться ни в одном из фитнес-направлений. Регулярное выполнение упражнений на растяжку дает преимущества в спортивной и повседневной жизни.

Формирование осанки

Для хорошей осанки мало работать над силой плеч и ядра, мышцы должны быть не только сильными, но и эластичными. Когда мышцы перегружены тренировками и забиты, человек начинает горбиться. Работа над растяжкой дает баланс и формирует правильную осанку.

Доступность тренировок

Хорошая растяжка расширяет спектр доступных упражнений. Для того, чтобы делать низкие приседания, необходима растяжка мышц бедра, для выполнения упражнений на груди и руки — гибкость и мобильность мышц плечевого пояса.

Чем лучше растяжка — тем больше упражнений ты можешь себе позволить.

Снижение риска травмы

Плотные забитые мышцы легко травмировать, не только на тренировке, но и при выполнении простых действий в жизни. Регулярная растяжка увеличивает диапазон движений. Во время силовой тренировки присутствует риск травмировать плечо или подколенное сухожилие, но если мышцы достаточно гибкие, а суставы — достаточно подвижные, риск станет намного ниже.

Избавление от болей в пояснице

На боль в пояснице обычно жалуются те, кто проводит большую часть дня в сидячем положении. Это результат недостаточного развития мышц ягодиц и бедра, подколенных сухожилий, позвоночник получает избыточную нагрузку и реагирует болью. При растяжке происходит равномерное развитие мышц, они забирают часть нагрузки с позвоночника и колен.

Здоровье колен

Ежедневно коленные суставы подвергаются очень высоким нагрузкам. Неразвитые подколенные сухожилия будут слабыми и плотными, это вызывает дисбаланс в ногах и увеличивает уровень нагрузки на колени. Растяжка мышц и сухожилий обеспечивает поддержку коленным суставам при ходьбе, беге и приседаниях.

Очищение разума

Занятия растяжкой снимают не только физическое, но и умственное напряжение. Всего 10-15 минут активной растяжки — это перезагрузка для умственной деятельности. Если заниматься йогой или стретчингом по утрам, то положительный эффект от занятий будет ощущаться в течение всего дня.