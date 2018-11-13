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Самые удивительные женщины в мире
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Самые удивительные женщины в мире 

Рамблер 6 часов назад
Сейчас на планете живет больше 3,7 миллиарда женщин. И каждая обладает уникальным набором качеств, каждая имеет характер, каждая способна совершить настоящий поступок.
Американка Моника Райли весила больше 300 кг. Отчаявшись похудеть, девушка решила, что будет толстеть ещё больше. Она намеревалась стать самой толстой женщиной в мире, и для этого ей предстояло достигнуть отметки в 453 кг. Моника не могла самостоятельно двигаться и даже вставать без посторонней помощи, а её молодой человек кормил её через воронку. Ежедневно девушка потребляла более 10 000 калорий, и всё это ради статуса рекордсменки. Но у Райли была и другая мечта — она хотела стать матерью. Две беременности закончились выкидышами, и Моника уже было смирилась с тем, что у неё не будет детей, как забеременела в третий раз. Теперь девушка решила во что бы то ни стало сохранить малыша и начала худеть прямо во время беременности. В октябре 2017 года у неё появилась дочка, но худеть Моника не бросила. Она уже рассталась со 100 кг, но сейчас не жалеет о том, что уже не станет самой толстой женщиной в мире, ведь если бы она была огромной и неподвижной, то не смогла бы растить дочку.
Смотрите видео и узнайте о самой быстрой женщине в мире, долгожительнице из Чечни и женщине, в которой живут 17 отдельных личностей.
Женский форум3
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