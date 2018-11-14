Что свело в могилу Олега Борисова

Актёр Олег Борисов скончался в 1994 году, но его роли до сих пор заставляют зрителей переживать. Кстати, родители назвали сына Альбертом в честь бельгийского принца, который незадолго до рождения мальчика посетил Москву. Сменил имя актёр, уже став взрослым.

Окончив школу, Олег Борисов поступил в Школу-студию МХАТ и успешно окончил её, а после отправился в Киев, где стал актёром русского драматического театра им. Леси Украинки. Как-то, зайдя к коллеге, он увидел крошечную фотографию юной девушки и настоял на знакомстве. Знакомство оказалось судьбоносным: Олег женился на Алле, с которой прожил до конца жизни. Коллеги актёра вовсю крутили романы, метались между жёнами и любовницами, находили новые увлечения, а Олег всегда хранил верность супруге, за что даже получил прозвище «семьянин Борисов». Но в его жизни была не только Алла и сын Юрий. Он был популярным театральным артистом, а снявшись в 1961 году в комедии «За двумя зайцами», стал ещё и востребованным киноактёром, которого стремились заполучить режиссёры.

К сожалению, не обошла талантливого артиста стороной трагедия. В конце семидесятых ему поставили диагноз «онкология», однако Борисов не афишировал недуг. До последних месяцев о лимфолейкозе знали лишь самые близкие люди, а Олег Иванович продолжал сниматься и работать на радио, не требуя поблажек. Ушёл Борисов в 64 года, посвятив 16 лет борьбе с тяжёлым заболеванием.

Смотрите видео и узнайте, как Олег Борисов помогал своему брату в борьбе с алкозависимостью.