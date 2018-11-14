Как перестать принимать противозачаточные таблетки

Защита от незапланированной беременности с помощью гормональных противозачаточных таблеток является на сегодняшний день самым популярным методом контрацепции. Но что делать, если по какой-то причине необходимо прекратить их приём? Чем их можно заменить и какие могут побочные эффекты при отмене таблетированных контрацептивов, подробнее поговорим в нашей статье.

вы решили завести ребёнка,

произошли изменения в семейном положении и необходимость в контрацептивах на какое-то время отпала,

у вас страх перед последствиями длительного приёма таблеток,

появились проблемы со здоровьем,

вы решили сменить метод контрацепции,

вы забеременели. К методу контрацепции с помощью гормональных таблеток прибегает более половины всех барышень репродуктивного возраста. Но в жизни иногда возникают ситуации, при которых девушка желает сменить контрацептив или вовсе отказаться от предохранения. К таким ситуациям обычно относятся следующие:

Если вы прекращаете принимать таблетки, в организм извне перестают поступать синтетические гормоны, угнетающие образование лютеинизирующих и фолликулостимулирующих гормонов и блокирующие процесс овуляции. Яичники начинают работать очень активно, наверстывая упущенное. Организм возвращается к прежнему естественному ритму функционирования. На это требуется некоторое время, в течение которого возникает синдром отмены контрацептива.

Как перестать пить противозачаточные таблетки

первый — полный отказ от гормональных оральных контрацептивов;

второй — смена противозачаточных таблеток. Прекращение приёма противозачаточных таблеток после определённого периода их употребления обычно необходимо в двух случаях:

не следует отменять приём ОК без предварительной консультации у гинеколога;

нельзя бросать пить таблетки, не закончив цикл;

прекращение приёма контрацептивов должно происходить не резко, а в соответствии с составленной врачом схемой снижения дозы. В первом случае сразу же возникает вопрос, как же и когда следует переставать пить противозачаточные гормональные таблетки, чтобы сидром отмены контрацептива был менее болезненным. Чтобы период отмены приёма противозачаточных оральных таблеток сопровождался минимумом побочных реакций, следует неукоснительно выполнять три основных правила:

Если же вы по какой-то причине просто хотите поменять одни противозачаточные таблетки на другие, как это правильно сделать, подскажет вам доктор. Никогда не делайте этого сами. Ведь даже врач не всегда в состоянии определить, как тот или иной организм отреагирует на смену препарата. В идеале следует с этим вопросом обратиться к тому же доктору, который назначал вам предыдущие контрацептивы.

нарушением менструального цикла,

маточным кровотечением,

возникновением беременности. В любом случае, каждая барышня должна быть осведомлена, что прерывать начатый курс приёма таблеток нельзя. Закончив пачку таблеток, следует сделать семидневный перерыв, дождаться месячных и только тогда начинать приём других контрацептивных средств. Резкий же переход на приём новых таблеток чреват следующими последствиями:

Отмена приема "Джес" и "Джес Плюс"

Многие девушки задаются вопросом: «Как перестать пить Джес». Гинекологи советуют как бросить пить Джес. Оптимальный и наиболее щадящий способ — допить всю упаковку таблеток. Отметим, что гормональное действие таблетки Джес, несмотря прекращение приема, может сохраняться на протяжении еще недели. Есть и побочные эффекты.

Например, если назначена отмена Джес Плюс, побочные эффекты могут проявиться в виде отсутствия менструации. Если ее не последовало или началась с большим опозданием, это значит, что нужно пройти обследование у врача. Возможно, что произошел гормональный сбой. Девушек беспокоит и другой вопрос: «Нужно ли делать перерыв при приеме Джес?». Врачи-гинекологи рекомендуют раз в 3-4 месяца делать перерыв в приеме гормональных таблеток.

Отмена "Жанина" — последствия

Если рекомендуется отмена Жанина, последствия могут быть такими: способность забеременеть может восстановиться не сразу (возможно, через 2-3 месяца после отмены препарата). Однако гинекологи не исключают, что восстановление фертильности возможно и с первого же менструального цикла после прекращения приёма Жанина.

Отмена приема "Ярина"

Женский организм всегда реагирует на начало или прекращение приема противозачаточных гормональных препаратов. Если происходит отмена Ярины, реакция организма бывает разной. И об этом девушки пишут так: «После отмены Ярины поправилась» или «После отмены Ярины болят яичники». Это сигнал о том, что в организме произошел сбой, поэтому необходимо обращение к врачу.

Чем заменить противозачаточные таблетки

подкожный имплантат,

влагалищное кольцо,

гормональный контрацептивный пластырь. В том, что гормональные контрацептивы не имеют себе равных по предотвращению возникновения незапланированной беременности, уже не сомневается никто. Знают все также и то, что самыми популярными среди них являются таблетированные формы. Однако возникают ситуации, когда после длительного приёма противозачаточных таблеток необходимо чем-то их заменить. Это может быть:

Если ситуация сложилась так, что половые связи на какой-то период стали нерегулярными, лучше вообще прибегнуть к помощи временных средств контрацепции (например, к спермицидным или барьерным контрацептивам).

Однако не следует забывать, что только гинеколог вправе решать, как и чем сменить употребляемые перед этим противозачаточные таблетки.

Отмена противозачаточных таблеток: побочные эффекты

состояние депрессии,

раздражительность,

учащение или задержка месячных,

тянущие боли в нижней части живота,

головные боли,

общее недомогание,

тошнота,

снижение либидо. По большому счёту, противозачаточные таблетки — это своего рода лекарственный препарат, отмена которого (как и любого другого) может иметь побочные эффекты. В медицине их называют синдромом отмены. В некоторых случаях последствиями отмены оральных противозачаточных гормональных таблеток могут быть:

При нормальном раскладе по истечении максимум трёх месяцев после прекращения приема противозачаточных таблеток организм восстановится и всё станет на свои места.

Если период восстановления затянулся на шесть и более месяцев — это обязательный повод обратиться к доктору.