Названа диета, которая не теряет эффективность

Ученые назвали диету, которая не теряет эффективность

Кетодиета и прочие наборы пищи с небольшой долей углеводов не становятся менее полезными с течением времени, а заставляют тело сжигать больше, а не меньше калорий в последующие месяцы и годы. К такому выводу пришли биологи из США, опубликовавшие свои выводы в журнале BMJ.

"Мы показали, что не все калории одинаково влияют на наше тело. Если эти различия не исчезнут в будущем, то человек, придерживающийся подобной диеты, сбросит примерно на девять килограмм больше, чем люди, соблюдающие иные режимы питания", — заявила Кара Эббелинг (Cara Ebbeling) из Гарвардского университета (США).

Танталовы муки

Так называемая кетодиета стремительно набирает сегодня популярность среди любителей фитнеса и спорта. Ее главным отличием от других диет является то, что основную часть калорий в ней составляют не углеводы, а жиры и белки. Подобная замена заставляет мозг и другие органы тела использовать не глюкозу, а жирные кислоты и кетоны в качестве основного источника энергии.

Это переводит мышцы и клетки мозга в особый режим "сбережения энергии", в результате чего первые становятся более выносливыми, а вторые — медленнее стареют. По этой причине кетоновая диета сегодня стала особенно популярной среди велосипедистов, бегунов-марафонцев и представителей других спортивных дисциплин, где важна выносливость.

Эббелинг и ее коллеги открыли еще один плюс подобных диет, бедных на углеводы, наблюдая за тем, как различные формы диеты влияли на здоровье и уровень потребления калорий у двух сотен добровольцев, согласившихся есть обеды, приготовленные для них учеными.

Каждая из этих диет, как отмечает биолог, были подобраны таким образом, что все участники эксперимента должны были потерять примерно два килограмма массы за 20 недель эксперимента. В реальности, как правило, это происходит крайне редко из-за любопытного феномена, природу которого изучали авторы статьи.

Дело в том, что чувство голода и хронический недостаток пищи практически всегда заставляет организм "экономить" и тратить меньше калорий, сокращая уровень физической или ментальной активности. В результате этого диета постепенно теряет эффективность — для ее поддержания человеку придется есть все меньше и меньше, что может крайне негативно сказаться на его здоровье.

Гормональная "рука" голода

Эта странная аномалия, как сейчас считают многие биологи, связана с тем, что недостаток пищи и избыток инсулина в организме особым образом меняют работу мозга, одновременно заставляя человека чувствовать себя более голодным и подсознательно экономить энергию. Концентрации этого гормона, в свою очередь, зависят от того, насколько та или иная диета богата углеводами.

Команда Эббелинг проверила эту идею, проследив за тем, как менялся уровень потребления энергии среди добровольцев, сидевших на кетодиете или ее аналогах, а также употреблявших низкокалорийную пищу с большой долей сахаров и крахмала.

Как оказалось, подобные расхождения действительно существовали, причем их масштабы росли с каждым днем соблюдения той или другой диеты. Участники опытов, сидевшие на белковой или жирной пище, в среднем сжигали примерно на 200-300 калорий больше к концу эксперимента, чем другие подопечные Эббелинг, чей рацион наполовину состоял из углеводов.

Масштабы этих различий, как отмечает биолог, напрямую зависели от концентрации инсулина в организме добровольцев — чем больше было этого гормона, тем полезнее для них была кетодиета. К примеру, люди в преддиабетическом состоянии, пытавшиеся сбросить вес по методике Эббелинг и ее коллег, в среднем сжигали на 500 килокалорий больше, чем остальные участники опытов на "обычной" диете.

Все это, как отмечают ученые, подтверждает их теорию о том, что "не все калории одинаково полезны", и говорит в пользу того, что диетологам нужно не просто ограничивать энергетическую ценность пищи, но и менять сам состав рациона их пациентов.