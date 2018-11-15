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Как сохранить ясность ума до старости
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Как сохранить ясность ума до старости 

Рамблер 3 часа назад
С возрастом у человека ухудшается память, ему сложнее воспринимать новую информацию и учиться. Однако некоторым людям до последнего вздоха удаётся сохранять ясность ума и отличную память. В чём секрет таких людей?
Для начала стоит сказать, что наш мозг в течение жизни развивается, но происходит это с разной скоростью. Максимальное развитие происходит в возрасте до 12 лет, примерно до 25 лет формируются новые нейронные связи и уничтожаются ненужные, а вот после скорость развития мозга приостанавливается. Немалую роль в этом процессе играет нейромедиатор дофамин, который вырабатывается в мозге в ответ на получение новой информации. Он вызывает умиротворение, радость, удовлетворение. Но организм генерирует дофамин и в ответ на искусственную стимуляцию, например, при просмотре многословных ток-шоу, употреблении спиртных напитков и наркотических веществ. Тем, кто желает сохранить мозг до старости, нужно избегать всего этого. Кроме того, для мозга важен не только объём информации, но и её качество. Качественная, насыщенная информация способствует новому образованию нейронных связей, поэтому мозг продолжает развиваться, тогда как пустая и никчемная информация, своего рода фаст-фуд для мозга, лишь тормозит развитие.
Смотрите ролик и узнайте, как заставить мозг не останавливаться в развитии и стимулировать мыслительные процессы.
Женский форум
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