Три секрета идеальной осанки

Ты скрещиваешь ноги, когда сидишь? При ходьбе одно бедро выдвигается дальше другого? Плечи опускаются и выдвигаются вперед? Если ты ответил утвердительно хотя бы на один из вопросов, очевидно, что у тебя есть проблемы с осанкой, и они причиняют тебе неудобство. Люди страдают из-за плохой осанки, но не всегда осознают это.

Образ жизни современного человека стал настолько сидячим, каким он никогда не был прежде. Распространенность и доступность компьютеров для работы и отдыха поспособствовали сидячему образу жизни. Офисная мебель и домашняя мебель для компьютера не всегда эргономична, пользователи незаметно для себя подстраиваются под неудобство мебели. Исправить ситуацию с осанкой можно в три шага.

Организуй рабочее место

Ежедневно ты проводишь по много часов на своем рабочем месте, поэтому оно должно быть удобным. Стул или кресло должны обеспечивать удобное положение для поясницы и располагаться на подходящей высоте, чтобы из положения сидя можно было устойчиво поставить ноги на пол. Высота стула относительно рабочей зоны должны быть такой, чтобы локти могли располагаться на одной линии с запястьями или немного ниже, ни в коем случае не выше.

Рабочее место должно быть настолько эргономичным, чтобы ты не испытывал ни малейшего дискомфорта.

Стой и сиди прямо

Когда твоя мама говорила, чтобы ты не горбился, она не просто раздражала, а делала тебе огромное одолжение. Прямая спина в положении стоя предотвращает усталость и напряжение в области шеи, плеч и поясницы. Когда ты стоишь, вес должен равномерно распределяться между двумя ногами, ноги должны стоять на ширине бедер. Живот должен быть подтянутым, тогда мышцы пресса обеспечат поддержку осанки, плечи должны стремиться вверх, лопатки — друг к другу. При правильном положении тела голова не наклоняется вперед и в стороны, располагается симметрично относительно плеч.

Сидеть в правильном положении для большинства людей сложнее, чем стоять. Опуститься в кресло — это кажется очень просто, но при этом обычно люди садятся слишком далеко от монитора и выдвигают шею вперед. Сидя в таком положении, ты быстрее устаешь, легкие сжимаются, ты не можешь сделать полный вдох и страдаешь от недостатка кислорода. При этом сильно устают мышцы в верхней части спины, им сложно поддерживать такую неестественную позу.

При сидячем положении спина должна быть такой же прямой, как в положении стоя, лопатки должны стремиться друг к другу, чтобы спина не округлялась, а голова — располагаться перпендикулярно линии плеч, не заваливаясь вперед и в стороны. Скрещивание ног в бедрах или коленях портит осанку и препятствует нормальному кровообращению. В положении стоя ноги должны располагаться так, чтобы на каждую из них приходилась равная нагрузка.

Устраивай мини-тренировки

При идеальном сценарии человек с сидячей работой должен делать перерыва каждый час, вставать и прогуливаться, но не у каждого имеется такая возможность. Большинство людей настолько увлекаются работой, что не замечают, сколько времени провели в неподвижном положении. Напоминать о том, что пора сделать перерыв могут фитнес-браслет, программа на смартфоне или компьютере. Небольшая пауза не отнимет много времени и не отвлечет от работы, напротив, сделает тебя более бодрым и продуктивным.

Для перерыва достаточно трех-пяти минут, но провести их нужно активно. Встань, сделай несколько глубоких вдохов и выдохов, пройдись, сделай несколько круговых движений головой и руками. Возвращаясь на рабочее место и в сидячее положение, контролируй, чтобы спина оставалась прямой.

Лучший способ исправления осанки — это занятия фитнесом или йогой. Эти три рекомендации не станут заменой для полноценных тренировок, но они помогут избежать проблем со здоровьем. Работа над осанкой поможет избежать болей и дискомфорта, увеличит количество энергии и степень работоспособности.