Фитнес дома: секреты эффективных упражнений

Чем заниматься, чтобы похудеть? Сбросить вес за короткое время и без спортзала — задача вполне реальная! Дело только стоит за правильной организацией тренировочного процесса в удобных условиях. Также придется пересмотреть рацион и распорядок дня.

Что касается питания

Чтобы похудеть, нет необходимости принимать спортивные добавки или изнурять себя жесткой диетой. Ключевым моментом правильного питания является исключение из рациона вредных продуктов таких, как сдобные булочки, шоколад, газировка, т.е. всех «быстрых углеводов». Ежедневно, в обязательном порядке, пейте жидкость в достаточном объеме. Она помогает выводить вредные вещества из организма и тонизировать тело.

Как заниматься, чтобы похудеть?

Оздоровление — основная цель тренировок и питания, и только после этого корректировка фигуры. А сейчас мы поделимся секретами занятий в домашних условиях.

Тренируйтесь дома не менее трех раз в неделю.

Занимаетесь фитнесом — прекрасно, добавьте к тренировкам еще бег.

Пробежки помогут насытить клетки кислородом и улучшат работу сердечно-сосудистой системы.

Упражнения выполняйте без остановок: в таком ритме организм нагружен по-полной и начинает сжигать жировые запасы.

Во время тренировок лучше не пейте воду.

Между подходами на тренировке делайте маленькие перерывы.

Особенное внимание обратите на технику выполнения упражнений.

Теперь переходим к упражнениям, которые можно выполнять без какого-то специального снаряжения. Если ваша задача — сбросить килограммы в короткий срок, вам следует запомнить следующие правила:

Заниматься фитнесом дома — полезно и эффективно

Для занятий обзаведитесь только лишь спортивной формой, подходящей обувью и ковриком. Итак, начнем:

«Склепка» на пресс.

Прилягте на коврик, руки вытяните над головой, ноги приподнимите вверх и держите прямо. Потом начинайте поднимать руки и ноги вверх таким образом, чтоб они соприкоснулись. Делайте по 10-12 раз.

На очереди приседания и выпрыгивания.

Встаньте ровно, ноги на ширине плеч, руки держите за головой. Выполните неглубокий присед и выпрыгните вверх. Возвращатесь в начальную позицию и повторите 10 раз. Эта техника популярна у женщин, стремящихся накачать попу и привести в порядок бедра.

Делайте твисты

Упражнения, в процессе которых прорабатывается не только пресс, но и боковые мышцы. Сядьте на коврик, вытяните руки перед собой, спину отклоните назад. Ноги оторвите от пола, немного согнув их удерживайте на весу. Начинайте выполнять повороты: руки с корпусом поворачивайте в правую сторону, ноги — в левую. Возвращайтесь в стартовую позицию и повторите с другой стороной. Сделайте 10 раз на максимальной скорости и переключайтесь без передышки на следующее упражнение.

Прыжки на возвышенность

Для этого упражнения понадобится стул либо табурет, но они должны быть устойчивыми, чтобы исключить риск появления травмы. Поставьте возвышение на 30 см от себя, слегка согните ноги в коленях и руки в локтях. Сделайте прыжок, не совершая большого маха руками. В исходное положение возвращайте также в прыжке. Сделайте 10 повторений.

Помните, что передышки между упражнениями запрещены! Организм не должен успевать отдыхать. Для разнообразия в тренировку можешь добавить упражнения с мячом либо гантелями. Быстрое похудение не требует работы с отягощениями, хватит собственной массы тела.

Для повышения продуктивности тренировочного процесса обязательно делай растяжку. В чем ее преимущество? После основных упражнений выполненная растяжка улучшает кровообращение и увеличивает длину мышечных волокон. Если не будет растяжки, тогда ваши мышцы привыкнут к одной длине. По этой причине будет сложно переходить к другим упражнениям и нагрузкам. Делайте растяжку на все группы мускул.

Fiteria

Какую еду есть, чтобы похудеть?

Как заниматься фитнесом, чтобы похудеть, мы разобрались. Теперь о еде. Тема здорового питания довольно обширная. Об этом пишут в сотнях книг и публикациях. Секрет быстрого похудения состоит в 3 составляющих успеха: спорт, сбалансированное питание и питье большого объема воды.

Продукты распада, которые образуются в результате тренировок, шлаки и токсины нужно срочно выводить из организма, очищаться от «мусора». Поэтому обязательное условие в похудении — питье чистой воды (хотя бы 1-1,5 литра в сутки). Еще 1 литр приходится на чай, свежевыжатый сок и другие жидкости.

В суточный рацион добавьте как можно больше свежих овощей, фруктов, рыбу, нежирные сорта мяса, грибы. Исключите напрочь сладкое, фаст-фуды, салаты с майонезной заправкой.

Все эти советы помогут сбросить ненавистные килограммы и вздохнуть полной грудью! Худеть надо исключительно с пользой для здоровья!

Секрет правильного питания для быстрого похудения

Главный секрет здорового питания — частый прием пищи. Трапезничая каждые 3-4 часа, вы исключаете возможность голодания. В состоянии голодания организм человека забирает питательные вещества из клеток тела, замедляя тем самым обменные процессы. Соблюдая это правило, вы не съедите больше, чем нужно в основные приемы пищи.

Питаясь нормально в течение дня, вам не захочется вечером «атаковать» холодильник в целях полного опустошения.

Устраивайте перекусы между основными приемами пищи. Для этого подойдет яблоко, овощной салат, небольшое количество творога или пара хлебцев.

Как питаться чаще? Подготовьте продукты для перекусов, разложите их в разных местах. Например, положите пачку хлебцев и несколько яблок в тумбу на работе, бардачок автомобиля. Также можете наполнить фруктами вазу на кухне, положить немного арахиса и несколько батончиков в сумочку.

Откажитесь от йогуртов с длительным сроком хранения и сладких творожков. Пользы от них никакой, только несколько лишних килограммов добавят разве что. Лучше отдавайте предпочтение натуральным продуктам без добавок. Сейчас вы узнаете, чем заниматься, чтобы быстро похудеть:

Особенности фитнеса дома: преимущества и недостатки

Естественно, упражнения на похудение в тренажерном зале, да еще с консультацией профессионального тренера, приносят много пользы. Однако при правильной организации таких же результатов можно достичь и дома.

Плюсы домашнего фитнеса:

Дешево — самый главный плюс домашних тренировок. Вам не нужно тратиться на дорогие абонементы в фитнес-центр. Если не ходить в тренажерку, а откладывать деньги с абонементов, можно за год собрать на парочку тренажеров и спокойно тренироваться дома.

Кроме того, фитнес дома сбережет время, что очень важно для занятых людей, которым трудно выделить часы на зал. Дома вы можете делать упражнения, в удобное время, не переживая о стоимости упущенного занятия по абонементу. А если вы живете в мегаполисе, то и на дороге экономите.

Конечно, дело и в комфорте тоже. Дома вы расслабляетесь так, как нигде больше. Делаешь упражнения, не задумываясь о своем виде, прическе и том, что подумают другие. Да, и ждать очереди в душ тоже не надо.

Минусы:

Такой фитнес подойдет тем, кто уверен в своей силе воли и обладает хорошей мотивацией. Ведь тренировки требуют четкости и стабильности, исключения возможности отложить на потом.

Если вы уверены, что не сможешь постоянно тренироваться самостоятельно, тогда лучше остановить свой выбор на занятиях в фитнес-центре.