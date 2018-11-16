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Почему у вас появляются угри
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Почему у вас появляются угри 

Anews 1 час назад
Фото: depositphotos
Анджали Махато — дерматолог из Лондона, специализирующийся на акне. Она поделилась с журналистами своими наблюдениями. Доктор рассказала, что на прием к ней чаще всего попадают люди, у которых за плечами годы борьбы с акне. Большинство из них — состоятельные молодые женщины, которые перепробовали все методы лечения и потратили на мази и лекарства немалые суммы.
Часто пациенты рассказывают о своем питании — в борьбе с ненавистными высыпаниями они один за другим исключают из своего рациона сладости, молочные продукты, глютен.
Доктор заметила, что в борьбе с несовершенствами, женщины ограничивают себя в пище до такой степени, что мне ясно -это превратилось в нездоровую одержимость. Боязнь съесть что-то не то, превратилась в настоящую фобию.
Но давайте посмотрим, есть ли на самом деле взаимосвязь между акне и питанием?
Этот вопрос исследуется и обсуждается десятилетиями — потому что провести высококачественное исследование влияние пищи на организм очень сложно.

Сахар

Точно известно одно — все больше свидетельств появляется в защиту того, что развитие акне связано с продуктами с высоким гликемическим индексом.
ГИ — скорость, с которой содержащиеся в продукте питания углеводы усваиваются организмом и повышают уровень сахара в крови.
Итак, первый вывод, который сделала доктор, был такой:
Надо не исключать сахар полностью из своей диеты, а потреблять его разумно.
Ученые обнаружили, что именно сахар существенно уменьшает опасность поражения бляшками кровеносных сосудов, а значит, предотвращает тромбозы.

Молочные продукты

Взаимосвязь между молочными продуктами и акне гораздо более слабая. Ни одно в мире исследованием не доказало, что молочные продукты негативно влияют на здоровье кожи. Многие специалисты считают, что молоко может вызывать акне, но лишь у маленькой группы людей.
Дерматологи рекомендуют на время исключить молочку из рациона — и оценить эффект. Затем снова вернуть и снова отказаться — только так вы сможете адекватно оценить влияние молочных продуктов на ваш организм.
Анджали Махато считает, что:
«Было бы большим упрощением считать пищу источником проблемы — этим мы игнорируем многофакторную природу акне, включающую различия в генетике и гормональном фоне».

Помогло ему, поможет и мне

Вы точно знаете, что ваша подруга перестала есть шоколад и у нее пропали угри? Поздравляем — с вами этого может не случиться.
Часто мы обращаемся за советом в интернет, где есть куча полезных советов. В них много конфликтующей между собой информации. То что подошло одному, не обязательно поможет другому.
Человек — это уникальный набор генов, со своим пищеварением, реакциями.
Многие психологи говорят о взаимосвязи акне и психического состояния человека. Так что если молодая женщина, начнет нервничать и ограничивать себе в еде, может стать еще хуже.

Еда — это важно

Никто не отрицает важность питания. Пища играет серьезную роль в обеспечении либо здоровья, либо нездоровья кожи.
Но это не значит, что люди должны критиковать других за их систему питания и привычки. Если вас серьезно беспокоит проблема акне — обратитесь к специалисту. Только он может назначить анализы и подсказать правильное лечение.
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