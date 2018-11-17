DASH диета — питание для сердца

Диеты для здорового похудения оказывают влияние не только состав тела, но и на состояние организма. К примеру, кето диета делает упор на здоровые жиры, другие системы питания базируются на ограничении количества калорий. Dash диета делает упор на оздоровление сердечно-сосудистой системы.

Dash — это сокращенная аббревиатура, которая означает «диетический подход к остановке гипертонии». Система питания была разработана Национальным институтом здоровья сердца, легких и крови. Соблюдать диету не сложно, тебе потребуется употреблять здоровые натуральные продукты.

Питание на Dash диете направлено на снижение потребление натрия, увеличивается употребление фруктов и овощей, рыбы, цельнозерновых продуктов и растительных масел. Продукты с высоким содержанием насыщенных жиров ограничиваются ввиду их вреда для сердца, это жирная мясная и молочная продукция, пальмовое и кокосовое масло. Также нужно ограничить употребление сахаров.

Обычно модные диеты не имеют научного обоснование, нередко следование им связано с рисками для здоровья. С Dash диетой все по-другому, ее преимущества подкреплены научными фактами, питание эффективно помогает снизить уровень артериального давления, нормализовать концентрацию холестерина и снизить риск заболеваний сердца и сосудов. Принцип питания заключается в увеличении количества полезных продуктов и снижении количества вредных.

Каждому человеку будет полезно ограничить употребление натрия и начать употреблять больше овощей и фруктов.

Диета на направлена на снижение веса, но она приводит к потере лишних килограммов. Сжигание жировых отложений происходит за счет отказа от пищи с высоким содержанием жира и сахара, при снижении уровня натрия ткани организма перестают задерживать воду.

Перейти на Dash диету будет не сложнее, чем на любую другую здоровую систему питания, потребуется найти полезную замену для привычных вредных продуктов. К примеру, в качестве замены жирным калорийным десертам нужно подобрать такие же приятные на вкус продукты, но без добавочного сахара, заменить пирожные и печенье на блюда из фруктов — смузи, желе, салаты.

Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из самых распространенных причин ранней смертности, поэтому каждому стоит задуматься о здоровье сердца уже сейчас. Лицам с выраженными заболеваниями сердца и сосудов Dash диета поможет облегчить состояние, для здоровых людей она станет эффективной профилактикой болезней.

Дополнительным преимуществом станет нормализация веса тела, большинство людей садятся на диету ради красоты тела. Dash диета — это отличный способ избавиться от лишнего веса и укрепить здоровье.