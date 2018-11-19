Диета, с которой потерянный вес не придет обратно

Есть довольно много людей, для которых сбросить вес не составляет труда, однако все, кто когда-либо худел, знают, что не всегда так сложно сбросить, как потом удержать на том же уровне и не набрать лишнего вновь.

Чаще всего это происходит из-за того, что ваш организм подстраивается под новые "правила", и, когда вы стабильно даете ему меньшее количество калорий, он привыкает расходовать меньше.

Однако ученые провели исследование, результаты которого опубликовали в издании British Medical Journal, и теперь утверждают, что спасти от возвращения потерянных килограммов может низкоуглеводная диета.

Участие в эксперименте ученых приняли 234 человека из самых разных возрастных групп. Все эти пациенты страдали от избыточного веса или ожирения разных стадий. Им всем было предложено самостоятельно сбросить вес за десять недель. 164 человека снизили вес на 10-14% — их и пригласили поучаствовать в основной части исследования, чтобы проверить, каким способом лучше удастся удерживать достигнутый вес или сбрасывать его и дальше.

Участников разделили на три группы и посадили их на диеты с разным количеством углеводов: 60, 40 и 20 соответственно.

В ходе эксперимента за пациентами наблюдали врачи. За двадцать недель удалось выяснить, что те, кто употреблял меньше всего углеводов, сжигали большее количество калорий в день.

При всем вышеизложенном, долгосрочный эффект низкоуглеводных диет на данный момент недостаточно изучен. Прежде чем выбирать для себя способ избавления от лишнего веса, проконсультируйтесь с врачом.