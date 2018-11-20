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Идеальные осенние тренировки на улице
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Идеальные осенние тренировки на улице 

Fiteria 7 часов назад
Фото: Fiteria
Осень — это лучшее время для тренировок на открытом воздухе. Температура на улице стала намного ниже, чем летом, теперь можно тренироваться без риска перегреться или даже получить тепловой удар. Зимой придется вновь вернуться в тренажерный зал или к домашним тренировкам, поэтому нужно использовать каждый осенний день для занятий спортом на открытом пространстве.
Спорт на улице укрепляет не только физическое здоровье, он оказывает эмоциональную поддержку.
Японцы приравнивают прогулку на свежем воздухе, как сеанс психотерапии, следует прислушаться к этой здоровой нации. Тренировка может проходить где угодно, рассмотрит самые подходящие нагрузки для осенних занятий спортом.

Ходьба

Подойдет тем, кто на лето отходил от спорта, и теперь хотел бы вернуться. При ходьбе мышцы приходят в тонус, сжигаются лишние калории, ткани организма наполняются кислородом. Прогулка не представляет собой интенсивную тренировку, поэтому можно взять с собой семью или друзей. Совместные прогулки сближают людей, это время для спокойного общения.

Пробежка

Пробегись, предоставь своему сердцу хорошую тренировку. После пробежки ты почувствуешь эмоциональный подъем, а если бегать по утрам, то нагрузки взбодрят и настроят на энергичный день. Пробежка помогает проснуться намного лучше, чем кофеин, прохладный воздух по утрам во время бега позволит почувствовать себя живым и жизнерадостным.

Езда на велосипеде

Если у тебя есть велосипед, то осень — это время того, чтобы использовать его как можно чаще. Используй велосипед в качестве основного транспорта, и тогда дорога в магазин или на работу станет полноценной тренировкой. Если у тебя нет велосипеда, то не упускай возможности взять его напрокат по выходным. Используя машину или общественный транспорт, ты не сможешь взбодриться, привести в порядок мышцы и сжечь калории.

Походы

Удаленность и продолжительность маршрута зависит от окружающей местности, а также от твоей подготовленности. Любой поход — это увлекательно, даже если ты решил обследовать лесопарк неподалеку от дома. Будет очень хорошо, если маршрут пройдет по пересеченной местности, подъем в гору позволяет потратить много калорий и тренирует сердце.

Уборка во дворе

Осень — это время падающих листьев и ветров. Если регулярно выходить во двор с целью проведения уборки, то прилегающая к дому территория станет более ухоженной, а ты потратишь калории и подвигаешься.
Продолжительность межсезонья зависит от географического расположения населенного пункта. Но даже в самых теплых регионах осень проходит слишком быстро. Используя каждый осенний день для тренировки на свежем воздухе, ты делаешь вклад в свою физическую форму. От осенних тренировок зависит, в какой форме ты придешь в зал с наступлением зимы.
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Женский форум
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