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Любопытные факты о мужском теле
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Любопытные факты о мужском теле 

Рамблер 55 минут назад
Учёным хорошо известно, что все человеческие эмбрионы на первой стадии развиваются как женские. В первые недели Y-хромосома, отвечающая за мужской пол, неактивна, поэтому-то эмбрион и имеет женский пол. Включившись в работу, Y-хромосома начинает вырабатывать мужские гормоны, и примерно с пятой недели эмбрион начинает приобретать мужские особенности. Этот факт действительно удивляет, но вот ещё несколько фактов о мужчинах, которые могут по-настоящему изумить.
1. Облысение — один из главных страхов мужчин. Кто-то начинает терять волосы в зрелом возрасте, а кто-то сталкивается с этим и в молодости. Есть мнение, что склонность к облысению передаётся мужчине через материнские гены, но есть и другие факторы. Например, если отец потерял волосы рано, то вероятность раннего облысения у сына увеличивается на 60 процентов.
2. Зато молодость лица мужчины сохраняют гораздо дольше, чем женщины. У них коллагеновые волокна дольше сохраняют прочность, а это означает, что и морщины появляются позже. Впрочем, вредные привычки, стрессы и неправильное питание могут свести на нет это преимущество.
3. Мужчин частенько называют толстокожими на неспособность ярко выражать эмоции. И это в прямом смысле верно, кожа мужчин более толстая, чем женская. Зато у дам примерно одна толщина кожи сохраняется до менопаузы, а вот у представителей сильной половины человечества кожа становится тоньше год от года.
Действительно ли мужчины способны к лактации, зачем им нужен кадык и почему мужчины плохо различаются оттенки цветов, узнайте из видео.
Женский форум
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