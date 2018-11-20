Ещё
Зачем нужны темные очки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зачем нужны темные очки 

Fiteria 4 часа назад
Фото: Fiteria
Отношение людей к солнцезащитным очкам неоднозначно. Кто-то в теплое время не выйдет без них на улицу даже в облачную погоду, другие принципиально избегают использование очков, так как хотят избежать неровного загара на лице.
В первую очередь это стильный аксессуар, тысячи оправ позволяют выбрать ту форму, которая идеально подойдет под лицо и под образ. Но если очки — это просто аксессуар, то почему их нельзя заменить на любой другой? Если рассматривать функцию защиты от солнца, то почему очки нельзя заменить на кепку с козырьком?
Для того, чтобы объективно ответить на эти вопросы, нужно прислушаться к официальному мнению офтальмологов.
Специалисты называют как минимум три причины постоянного использования солнцезащитных очков — сетчатка глаза, хрусталик и необходимость защиты кожи век от рака. Возраст человека сильно сказывается на его сетчатке глаза, со временем может развиться макулярная дегенерация, состояние усугубляется от воздействия солнечного света.
Солнечные очки защищают светочувствительную ткань в глазах, с очками фоторецепторы меньше страдают от повреждений. Макулярная дегенерация приводит к полной слепоте в пожилом возрасте, поэтому в молодости нужно беречь свои глаза.
Вторая причина необходимости защиты для глаз — это хрусталик, его помутнение вызывает катаракту. Также офтальмологи подчеркивают, что кожа век и области вокруг глаз особенно тонкая и нежная, она особенно нуждается в защите от солнечного ультрафиолета. Темные очки защищают не только глаза, но и веки, что снижает вероятность развития рака кожи.
Не любые темные очки будут выполнять защитную функцию, многие из них являются красивым аксессуаром, не более того. Опасные солнечные лучи делятся на два спектра — UVA, они сушат кожу и ускоряют процессы старения, и UVB, они вызывают рак кожи. Подобно хорошим солнцезащитным кремам, очки должны иметь спектр защиты от лучей одного и второго типа.
Мнение о том, что более темные линзы защищают лучше, чем более светлые, ошибочно, цвет никак не влияет на степень защиты.
Степень защиты солнцезащитных очков определяется не их цветом, а качеством поляризации, цветовая гамма линз выполняет исключительно эстетическую роль. Хорошая поляризация позволяет не слепнуть даже на ярком солнце, линзы будут гасить яркие блики солнечных лучей от блестящих поверхностей. Все изделия от производителей высокого уровня снабжены защитой от UVA и UVB лучей, но перед покупкой все равно нужно внимательно изучить сертификат к очкам.
Выходит, качественные солнцезащитные очки нужны каждому человеку, который заинтересован в сохранении зрения и защите нежной кожи вокруг глаз. Ценообразование зависит не только от качества линз и степени защиты, на него влияют принадлежность к бренду, материал для изготовления оправы и другие вещи, не имеющие практического значения. Разброс цен на качественные солнцезащитные очки достаточно велик, благодаря чему каждый сможет выбрать подходящую для себя модель.
Fiteria: последние новости
Идеальные осенние тренировки на улице Домашние занятия фитнесом: секреты эффективных упражнений 4 способа сохранить форму этой осенью
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сейчас выглядит Джина Лоллобриджида11
Прошу совета: жена сына не хочет работать33
Как выглядят российские знаменитости без макияжа6
Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых певиц7
Голливудские звезды и их «двойники» из прошлого
Видео
03:05
Николь Кидман хотела стать монахиней
Звёзды
00:59
Бывшая россиянка прославилась благодаря гибкости
Красота
02:48
Как сейчас выглядит Джина Лоллобриджида
Звёзды
00:47
Боня показала полуобнаженное пляжное фото
Звёзды
00:50
Прошу совета: кажется, моя свекровь неадекватна
Форум
05:46
«Присмотрела себе трех любовников поближе к дому»
Любовь
05:02
Самые миниатюрные российские звезды
Звёзды Красота
04:26
Что стало с самыми яркими участниками шоу «Голос»
Звёзды
05:14
Звезды, чей возраст не угадать
Красота Звёзды
06:48
Любопытные факты о мужском теле
Здоровье Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение