Зачем нужны темные очки

Отношение людей к солнцезащитным очкам неоднозначно. Кто-то в теплое время не выйдет без них на улицу даже в облачную погоду, другие принципиально избегают использование очков, так как хотят избежать неровного загара на лице.

В первую очередь это стильный аксессуар, тысячи оправ позволяют выбрать ту форму, которая идеально подойдет под лицо и под образ. Но если очки — это просто аксессуар, то почему их нельзя заменить на любой другой? Если рассматривать функцию защиты от солнца, то почему очки нельзя заменить на кепку с козырьком?

Для того, чтобы объективно ответить на эти вопросы, нужно прислушаться к официальному мнению офтальмологов.

Специалисты называют как минимум три причины постоянного использования солнцезащитных очков — сетчатка глаза, хрусталик и необходимость защиты кожи век от рака. Возраст человека сильно сказывается на его сетчатке глаза, со временем может развиться макулярная дегенерация, состояние усугубляется от воздействия солнечного света.

Солнечные очки защищают светочувствительную ткань в глазах, с очками фоторецепторы меньше страдают от повреждений. Макулярная дегенерация приводит к полной слепоте в пожилом возрасте, поэтому в молодости нужно беречь свои глаза.

Вторая причина необходимости защиты для глаз — это хрусталик, его помутнение вызывает катаракту. Также офтальмологи подчеркивают, что кожа век и области вокруг глаз особенно тонкая и нежная, она особенно нуждается в защите от солнечного ультрафиолета. Темные очки защищают не только глаза, но и веки, что снижает вероятность развития рака кожи.

Не любые темные очки будут выполнять защитную функцию, многие из них являются красивым аксессуаром, не более того. Опасные солнечные лучи делятся на два спектра — UVA, они сушат кожу и ускоряют процессы старения, и UVB, они вызывают рак кожи. Подобно хорошим солнцезащитным кремам, очки должны иметь спектр защиты от лучей одного и второго типа.

Мнение о том, что более темные линзы защищают лучше, чем более светлые, ошибочно, цвет никак не влияет на степень защиты.

Степень защиты солнцезащитных очков определяется не их цветом, а качеством поляризации, цветовая гамма линз выполняет исключительно эстетическую роль. Хорошая поляризация позволяет не слепнуть даже на ярком солнце, линзы будут гасить яркие блики солнечных лучей от блестящих поверхностей. Все изделия от производителей высокого уровня снабжены защитой от UVA и UVB лучей, но перед покупкой все равно нужно внимательно изучить сертификат к очкам.

Выходит, качественные солнцезащитные очки нужны каждому человеку, который заинтересован в сохранении зрения и защите нежной кожи вокруг глаз. Ценообразование зависит не только от качества линз и степени защиты, на него влияют принадлежность к бренду, материал для изготовления оправы и другие вещи, не имеющие практического значения. Разброс цен на качественные солнцезащитные очки достаточно велик, благодаря чему каждый сможет выбрать подходящую для себя модель.