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Как тренировки в спортзале портят кожу
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Как тренировки в спортзале портят кожу 

Рамблер 1 час назад
Если вы в фитнес-клубе не просто ходите от тренажёра к тренажёру, а активно занимаетесь, значит, вам приходится принимать душ после тренировки. Но некоторые люди стараются побыстрее ускользнуть после занятия и откладывают водные процедуры. Между тем, отказ от душа после интенсивной физической нагрузки чреват неприятностями.
Во время тренировки мы потеем, и это естественный процесс. Потоотделение способствует не только охлаждению тела, но и очищению пор, упрочнению липидной плёнки, отвечающей за нормальный уровень увлажнённости кожи, регулированию кислотно-щелочного баланса. А вот запаха пот не имеет, запах появляется из-за того, что капельки пота взаимодействуют с бактериями, обитающими на поверхности кожи. Чтобы очистить кожу от продуктов взаимодействия бактерий и пота, нужно использовать не только мыло, но и скраб, который справится также и с жировой плёнкой. Кстати, и само мыло лучше заменить на увлажняющий гель, чтобы в процессе мытья восстанавливался водный баланс. Отличным способом завершить омовение будет контрастный душ, который тонизирует сосуды.
Смотрите видео и узнайте, что происходит во время тяжёлой тренировки в спортзале с волосами и как нужно ухаживать за шевелюрой, если вы часто бываете в фитнес-клубе.
Женский форум
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