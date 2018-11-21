В чем опасность женского обрезания

Наверняка вам приходилось слышать о женском обрезании. Известно, что калечащие операции по удалению головки клитора и половых губ проводились с древнейших времен, однако если вы думаете, что эта практика — атрибут далекого прошлого, вы ошибаетесь: женское обрезание до сих пор распространено в некоторых странах Третьего мира.

Более того: на самом деле, оно связано не только с потерей удовольствия от занятий любовью, но и с рядом опасных хронических заболеваний и психологических расстройств.

Прежде всего, следует учесть, что операции на половых органах крайне тяжелые. По данным ВОЗ, женщина может столкнуться с пугающими осложнениями после обрезания, а именно, с повышенной температурой, сложностями с мочеиспусканием, обильным непрекращающимся кровотечением и сильными болями, отеком ткани в области половых органов, а также крайне медленным заживлением ран. Более того: даже если операция прошла успешно, пациентка в будущем рискует столкнуться с рядом других проблем. В частности, болью во время полового акта, нарушением менструального цикла и крайне болезненными менструациями. Помимо всего прочего многие женщины начинают испытывать психологические трудности, впадают в депрессию, испытывают сильную тревогу при мысли о близких отношениях с партнером и мучаются из-за заниженной самооценки.

Также после обрезания многие женщины начинают страдать от бактериального вагиноза. Об этом говорится в исследовании Янга Одгаарда-Дженсена, Атле Фрейтхайм и Ганн Виста «Влияние резекции женских половых органов на физическое здоровье: систематический отбор и анализ». Бактериальный вагиноз — это инфекционное заболевание, при котором пациентки жалуются на неприятные выделения белого или светло-серого цвета с резким рыбьим запахом, зуд, жжение и болезненные ощущения во время полового акта, тянущие ощущения внизу живота. У женщин, перенесших обрезание, это заболевание может носить хронический характер.

Наконец женское обрезание опасно тем, что негативно сказывается на деторождении. Об этом свидетельствуют результаты масштабных исследований американки Адель Хуссейн Элдим для фундаментального труда «Женское обрезание в Судане». Адель обработала результаты обследования более чем 20 тысяч женщин из разных городов и деревень и пришла к выводу, что высокая смертность будущих мам в Судане отчасти связана и с распространенной практикой обрезаний. Дело в том, что из-за деформации половых органов обследовать во время беременности женщин становится сложнее, а целый комплекс осложнений, которые появляются после обрезания, могут отрицательно повлиять на развитие и здоровье малыша в материнской утробе.

В прошлом в женском обрезании не видели ничего противоестественного, а еще в конце XIX века в США такая практика считалась нормальной, пишет американская исследовательница Сара Родригес . Предполагалось, что обрезание «поможет» женщине избавиться от якобы позорного желания себя трогать. Однако сегодня женское обрезание уже признано нарушением прав представительниц прекрасного пола.