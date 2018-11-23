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Что происходит с людьми после 30-летия 

Рамблер 1 час назад
Согласно последней классификации ВОЗ молодость длится до 44 лет. Однако уже после 30 лет с нашим организмом начинают происходить изменения, многие из которых необратимы. К чему стоит приготовиться на четвёртом десятке жизни?
1. Замедление обмена веществ. В молодости многие люди могут бесконтрольно поглощать еду и не набирать вес, но с годами метаболизм становится всё медленнее, поэтому съеденное моментально превращается в жир.
2. Выпадение волос и полысение. Потеря волос напрямую связана с уровнем гормонов. С годами уменьшается выработка эстрогена, отвечающего за стимуляцию их роста, зато ускоряется синтез дигидротестостерона, под действием которого волосы истончаются и выпадают.
3. Проявление похмелья. В юные годы можно перебрать со спиртным, выспаться и на следующий день не ощущать никаких последствий. Более взрослым людям такие фокусы уже не удаются: если накануне злоупотребить алкоголем, то наутро последствия будут налицо, а самочувствие вряд ли будет отличным.
4. Уменьшение амбиций. В юношестве все мечтают достичь невероятных высот, и многие даже усердно работают ради этого. Однако спустя десять-двадцать лет у большинства амбициозные намерения уступают место более приземлённым, а мечты становятся куда более реальными.
Женский форум
ВОЗ , Здоровье , Видео , Красота
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