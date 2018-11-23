Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Странные советы из телевизора, которые действительно работают 

Anews 1 час назад
Фото: Кадр из передачи "Жить здорово"
Безумные идеи, которые на самом деле имеют обоснование.
При включении телевизора главное — найти программу по душе. Какие-то заставляют сопереживать, где-то можно посмеяться, но есть программы, откуда можно почерпнуть что-то полезное.

Дыхание против жира

Программа Геннадия Малахова известна всем своими странными идеями, которые якобы работают. Многие из них заставляют лишь посмеяться, но есть одна, к которой можно отнестись серьезнее.
В одном из выпусков Малахов рассказывал про дыхательные упражнения, которые избавляют от лишних килограммов. Подобные упражнения есть в йоге и других медитациях, к которым относятся достаточно серьезно. Если выполнять дыхательные практики по некоторым правилам, это придаст сил и энергии телу. Стоит понимать, что без правильного режима питания эффекта все же не возникнет.

Цветочные горшки в качестве обогревателя

На первый взгляд, это очень странно — использовать горшки в качестве обогревателя. Но есть некоторое пояснение. В программе для ремонта советуют изготовить конструкцию из цветочных горшков и свечи. Самодельный очаг отлично удерживает тепло, так как энергия свечи больше не будет использоваться напрасно, а равномерно распределяться в первую очередь по цветочному горшку.

Приседания излечивают диабет

Когда Геннадий Малахов сказал, что приседания могут вылечить диабет, посыпалась критика. Ведь на данный момент диабет — неизлечимая болезнь. Официальная медицина нашла долю правды — приседания могут немного снизить уровень сахара в крови.

Красное белье на люстру

Пожалуй, к этому пункту нужно подойти с позитивом. Когда на «Битве экстрасенсов» титулованный психолог сказал, что это приносит деньги в дом, многие стали пробовать. И что самое странное, отзывы были весьма положительными. На женских форумах люди делились совпадениями о том, что вскоре действительно появились деньги. Главное в этом деле — поймать кураж и хорошо посмеяться, может, именно это и влияет на толщину кошелька.
Anews: последние новости
Правило пяти секунд: почему оно не имеет отношения к реальности Дело в не еде: почему у вас появляются угри Как изменились артистки КВН и Comedy Woman
Женский форум3
Геннадий Малахов , Здоровье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Солистка группы Reflex выложила фото топлес15
Фотограф показала материнство без прикрас3
Топалов публично избавился от волос в интимной зоне4
Элементы одежды, которые подарила мода на фетиш10
«Осталась без денег и беременная двойней»1
Видео
03:05
Николь Кидман хотела стать монахиней
Звёзды Шоу-бизнес
00:59
Бывшая россиянка прославилась благодаря гибкости
Красота
02:48
Как сейчас выглядит Джина Лоллобриджида
Звёзды
06:54
Голливудские знаменитости с русскими корнями
Звёзды
04:58
Трагедии королев красоты
Звёзды
00:06
Топалов публично избавился от волос в интимной зоне
Звёзды
04:49
Подробности личной жизни Эдгарда Запашного
Звёзды
05:24
Кто стал главной любовью Марины Голуб
Звёзды
00:29
Буланова: «Я себя хоронить не собираюсь»
Звёзды
03:34
Солистка группы Reflex выложила фото топлес
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение