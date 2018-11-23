Странные советы из телевизора, которые действительно работают

Безумные идеи, которые на самом деле имеют обоснование.

При включении телевизора главное — найти программу по душе. Какие-то заставляют сопереживать, где-то можно посмеяться, но есть программы, откуда можно почерпнуть что-то полезное.

Дыхание против жира

Программа Геннадия Малахова известна всем своими странными идеями, которые якобы работают. Многие из них заставляют лишь посмеяться, но есть одна, к которой можно отнестись серьезнее.

В одном из выпусков Малахов рассказывал про дыхательные упражнения, которые избавляют от лишних килограммов. Подобные упражнения есть в йоге и других медитациях, к которым относятся достаточно серьезно. Если выполнять дыхательные практики по некоторым правилам, это придаст сил и энергии телу. Стоит понимать, что без правильного режима питания эффекта все же не возникнет.

Цветочные горшки в качестве обогревателя

На первый взгляд, это очень странно — использовать горшки в качестве обогревателя. Но есть некоторое пояснение. В программе для ремонта советуют изготовить конструкцию из цветочных горшков и свечи. Самодельный очаг отлично удерживает тепло, так как энергия свечи больше не будет использоваться напрасно, а равномерно распределяться в первую очередь по цветочному горшку.

Приседания излечивают диабет

Когда Геннадий Малахов сказал, что приседания могут вылечить диабет, посыпалась критика. Ведь на данный момент диабет — неизлечимая болезнь. Официальная медицина нашла долю правды — приседания могут немного снизить уровень сахара в крови.

Красное белье на люстру

Пожалуй, к этому пункту нужно подойти с позитивом. Когда на «Битве экстрасенсов» титулованный психолог сказал, что это приносит деньги в дом, многие стали пробовать. И что самое странное, отзывы были весьма положительными. На женских форумах люди делились совпадениями о том, что вскоре действительно появились деньги. Главное в этом деле — поймать кураж и хорошо посмеяться, может, именно это и влияет на толщину кошелька.