Почему «Правило пяти секунд» не работает

В 2016 году было проведено исследование с целью выяснить, насколько ложно правило пяти секунд.

Вывод был таков: любой кусочек пищи сразу после соприкосновения с полом впитал в себя значительное количество бактерий. Выбросить или съесть его — решать вам.

Самая популярная теория о том, как выработалось правило пяти секунд, происходит от монголов времен правления Чингисхана. Ханское правление, предположительно, означало, что если с тарелки завоевателя что-то упало на пол, оно останется там на несколько часов или даже дней.

Считалось, что еда для него готовилась достаточно хорошо, чтобы ее мог съесть с пола кто-нибудь другой. И даже пыль на кусочке не означала плохое качество блюда.

В наше время если кусочек падает на пол, его без задней мысли подбирают и съедают, не задумываясь о бактериях.

Но даже если пол выглядит чистым, невозможно предугадать, какие микробы могут быть в области упавшего блюда. Поэтому лучший вариант — выкинуть ее и оставаться здоровым.