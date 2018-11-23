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Почему «Правило пяти секунд» не работает 

Anews 2 часа назад
Фото: anews.com
В 2016 году было проведено исследование с целью выяснить, насколько ложно правило пяти секунд.
Вывод был таков: любой кусочек пищи сразу после соприкосновения с полом впитал в себя значительное количество бактерий. Выбросить или съесть его — решать вам.
Самая популярная теория о том, как выработалось правило пяти секунд, происходит от монголов времен правления Чингисхана. Ханское правление, предположительно, означало, что если с тарелки завоевателя что-то упало на пол, оно останется там на несколько часов или даже дней.
Считалось, что еда для него готовилась достаточно хорошо, чтобы ее мог съесть с пола кто-нибудь другой. И даже пыль на кусочке не означала плохое качество блюда.
В наше время если кусочек падает на пол, его без задней мысли подбирают и съедают, не задумываясь о бактериях.
Но даже если пол выглядит чистым, невозможно предугадать, какие микробы могут быть в области упавшего блюда. Поэтому лучший вариант — выкинуть ее и оставаться здоровым.
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