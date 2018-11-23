5 секретов здоровых зубов 

Стоматологи обращают внимание на мелочи
Секрет №1
Нельзя чистить зубы сразу после еды, подождите примерно полчаса. Дело в том, что еда нарушает во рту кислотно-щелочной баланс, делая зубную эмаль мягче. Поэтому ее легко повредить.
Секрет №2
Плавая в бассейне держите рот закрытым. Химикаты, которые используют для обеззараживания воды, разрушают зубы. Это доказали американские исследователи, обследовав профессиональных спортсменов-пловцов — почти половина из них была вынуждена регулярно посещать дантиста.
Секрет №3
Когда пьете чай или кофе, не растягивайте удовольствие. Лучше сделать это за несколько глотков, поскольку пока вы пьете, эмаль разрушается.
Секрет №4
Не стоит чистить зубы и принимать душ одновременно — качественно не получится ни то, ни другое.
Секрет №5
Непонятно каким образом, но здоровье зубов связано с нашей памятью. В США провели исследование, и выясняли, что люди, у которых не хватало зубов, чуть хуже запоминали информацию, зато отличались повышенной раздражительностью и склонностью к перепадам настроения.