5 секретов здоровых зубов

Стоматологи обращают внимание на мелочи

Секрет №1

Нельзя чистить зубы сразу после еды, подождите примерно полчаса. Дело в том, что еда нарушает во рту кислотно-щелочной баланс, делая зубную эмаль мягче. Поэтому ее легко повредить.

Секрет №2

Плавая в бассейне держите рот закрытым. Химикаты, которые используют для обеззараживания воды, разрушают зубы. Это доказали американские исследователи, обследовав профессиональных спортсменов-пловцов — почти половина из них была вынуждена регулярно посещать дантиста.

Секрет №3

Когда пьете чай или кофе, не растягивайте удовольствие. Лучше сделать это за несколько глотков, поскольку пока вы пьете, эмаль разрушается.

Секрет №4

Не стоит чистить зубы и принимать душ одновременно — качественно не получится ни то, ни другое.

Секрет №5

Непонятно каким образом, но здоровье зубов связано с нашей памятью. В США провели исследование, и выясняли, что люди, у которых не хватало зубов, чуть хуже запоминали информацию, зато отличались повышенной раздражительностью и склонностью к перепадам настроения.