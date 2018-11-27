Как правильно спать

Вопрос становится особенно актуальным в ноябре. В этом месяце особенно часто можно услышать про осеннюю депрессию и понаблюдать за почти круглосуточно борющимися со сном людьми.

Почему так происходит? Основная проблема заключается в том, что начинает значительно раньше темнеть. Организм привык отходить ко сну, когда вокруг темно, виной тому гормон мелатонин. Он вырабатывается в отсутствии дневного света.

Однако, если вам удастся научиться правильно спать, вы избежите не только депрессии и вечного желания вздремнуть, но еще и будете более здоровым и даже сможете избавиться от лишнего веса.

В первую очередь стоит учитывать, что в 23:00 здоровый организм начинает самую активную выработку мелатонина, поэтому ему лучше не противиться, а засыпать именно в это время. К утру, к семи часам, уровень гормона понижается. Также за это время иммунная система человека успевает выработать вещество, направленное на борьбу с вирусами и бактериями.

Ко всему прочему стоит учитывать, что правильный сон с 23:00 до 7:00 способствует омоложению кожи и организма. Мелатонин борется со свободными радикалами, вызывающими старение.

И, пожалуй, самый любимый бонус — после полуночи, если вы не спите, в активную фазу вступает гормон голода, отсюда и популярные ночные побеги к холодильнику. Если вы соблюдаете правильный режим сна, ваш организм регулирует правильный баланс гормонов насыщения и голода. Поэтому именно правильный здоровый сон способствует приведению тела в порядок.