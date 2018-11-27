Мифы и секреты бодибилдинга

Если вы когда-то ходили в спортзал, а потом бросили занятия, то наверняка заметили, что мышцы быстро потеряли объём. Это естественный процесс: при отсутствии нагрузки мышцы действительно теряют форму. Но есть и хорошая новость: если вы уже набирали мышечную массу, но потом лишились её, то восстановить её будет гораздо проще, чем если бы начинали с нуля. А вот ещё пара фактов о бодибилдинге, которые знают только профессионалы.

1. Скорость роста мышц определяется генетической предрасположенностью. У человека с активным обменом веществ и высокой плотностью мускулатуры процесс наращивания мышц будет более лёгким и коротким. Тем, кому природа этих качеств недодала, придётся трудится больше.

2. Для того, чтобы нарастить мышцы, можно работать с небольшим весом. Прежде считалось, что только значительный вес помогает приобрести огромные бицепсы, но сейчас специалисты говорят, что небольшой вес — отличный способ увеличить мышечную массу, только число повторений должно быть больше. Также малый вес показан при восстановлении после травм, когда нужно быстрой прийти в форму, а брать большой вес не позволяет состояние организма.

Смотрите видео и узнайте о мифах, которые окружают бодибилдинг.