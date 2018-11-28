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6 вредных привычек в фитнесе 

Fiteria 2 часа назад
Фото: depositphotos
Мы занимаемся фитнесом для того, чтобы бороться с последствиями малоподвижного образа жизни, прикладываем усилия, чтобы добиться своих целей. Обидно, но всего несколько ошибок в фитнесе могут сделать все усилия напрасными.
Если вам это интересно, то вы скорей всего подозреваете, что делаете что-то не так, и ваши фитнес-цели кажутся недостижимыми. Ошибки в фитнесе могут не иметь ничего общего с выбранными тренировками, количеством повторов и подходов. Как правило, ошибки выходят за пределы тренировочного процесса, избавься от них, и тогда тренировки начнут приносить долгожданный результат.

Неосведомленность

То ли по причине самоуверенности, то ли из-за стеснения люди не спрашивают, как пользоваться тренажерами и выполнять упражнения. При неправильном выполнении упражнения не только бесполезны, но и опасны.
Перед тем, как выполнить любое действие на тренировке, убедитесь, что вы умеете делать это правильно.

Тренировки натощак

Тренироваться натощак категорически запрещено, и если вы слышали, что это поможет похудеть, не верьте. Занятия на пустой желудок приведут к истощению мышц, уровень глюкозы в крови будет на минимальном уровне, и телу придется использовать запасы мышечного гликогена в качестве энергии. Для того, чтобы строить мышцы, а не терять их, вы должны восполнять уровень глюкозы в крови перед каждой тренировкой. Если вы занимаетесь фитнесом по утрам, но не любите завтракать, приготовьте с вечера легкий прием пищи, который придется по душе, к примеру, йогурт с добавлением ягод.

Слишком много кардио

Еще одна ошибка тех, кто отчаянно стремится к похудению, они истязают себя кардио до потери пульса, чтобы сжечь больше калорий. Избыток кардио приводит к истощению мышечной массы и эффекту плато в похудении, то есть к остановке снижения веса. Для поддержания формы будет достаточно несколько пятнадцатиминутных сеансов кардио в неделю, в программе для похудения кардио должны сочетаться с силовыми нагрузками.

Голодать или есть не ту еду

Для того, чтобы быть в форме, не нужно голодать, нужно правильно питаться. Каждой фитнес цели соответствует своя система питания, нет таких целей, для достижения которых требовалось бы голодать. Тело нуждается в протеине, углеводах и полезных жирах в достаточном количестве, дефицит одного из этих компонентов обернется провалом в тренировках.

Мало спать

Полноценный сон необходим для восстановления мышц, без него вы не сможете тренироваться. При недостатке сна организм испытывает стресс, гормон стресса кортизол повышается, тестостерон и гормон роста снижаются. При таком гормональном дисбалансе невозможно худеть и набирать мышечную массу.

Следовать белковой диете

Белок необходим для восстановления поврежденных мышц, но слишком большое количество белка не идет на пользу для здоровья и похудения.
Преобладание белковых продуктов ускоряет жировой обмен, так как для переваривания белка требуется много энергии. Для поддержания баланса на белок должно приходиться не более 30% суточной калорийности рациона.
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