Что такое белковая вода и зачем она нужна

Высокобелковые диеты сейчас крайне востребованы, ассортимент магазинов здорового питания отражает данную тенденцию. Помимо протеиновых продуктов в продаже появились протеиновые напитки, к примеру, белковая вода. Это обыкновенная питьевая вода, которая усилена белком. Действительно ли протеиновая вода полезна? Стоит ли ее покупать?

Белковую воду настаивают на изоляте сывороточного протеина, который способствует росту и поддержанию мышечной массы. Как правило, объем бутылки с протеиновой водой составляет около 500 мл, на это количество жидкости приходится 15-20 граммов белка и 60-90 калорий.

Преимущество белковой воды в том, что она не содержит столько сахара, сколько представлено в протеиновых коктейлях.

Протеиновую воду рекомендуют использовать после тренировок, она предоставит белок для восстановления мышц. Поврежденные на тренировках мышцы действительно нуждаются в белке, но белковая вода не сможет заменить натуральные белковые продукты. В этом напитке не содержится всех девяти незаменимых аминокислот, поэтому для поддержания мышц и обретения длительного насыщения лучше выбрать натуральные богатые протеином продукты, к примеру, мясо или бобовые.

Белковую воду целесообразно использовать для набора мышечной массы, в этот период необходимо употреблять около 1,2 — 2 граммов белка на каждый килограмм веса тела. Набрать такое количество белка из продуктов будет сложно, поэтому протеиновый коктейль или белковая вода не будут лишними. Белковая вода предпочтительнее протеинового коктейля по причине низкого содержания сахара, но важно обратить внимание не только на количество сахара, но и на его тип. Такие искусственные подсластители, как стевия или сукралоза могут повысить тягу к сладкому. Также важно помнить, что белковую воду производят из сывороточного изолята, а это молочный продукт, белковая вода не подойдет людям с непереносимостью лактозы.

Бутылка протеиновой воды не причинит тебе время, но не стоит употреблять этот напиток каждый день. Даже если в протеиновой воде содержится меньше калорий, чем в протеиновом коктейле, она не становится низкокалорийным продуктом или продуктом без сахара. На этикетке бутылки с белковой водой может быть сказано, что в порции содержится достаточное количество белка и углеводов для восстановления после тренировки, но как правило этого недостаточно. Для того, чтобы предоставить своему телу достаточные ресурсы для восстановления, нужно совместить прием белковой воды с другим продуктом, к примеру, сыром или йогуртом.