Как быстро уснуть, если не получается?

Говорят, что подсчет овец помогает уснуть, на практике этот совет редко оказывается эффективным. Более 30% взрослых людей страдают от бессонницы. В норме человек должен засыпать в течение получаса, если на это уходит больше времени, то очевиден факт расстройства сна. Зачастую сон нарушается по причине депрессии и тревожности, нередко бессонница вызывается употреблением кофеина или алкоголя в вечернее время. Если причина бессонницы неочевидна, то можно попробовать вернуть себе здоровый сон этими простыми методиками.

Тренируйся каждый день, но не перед сном

Во время тренировки температура тела становится выше, затем она приходит в норму, это обстоятельство помогает наладить цикл сна и бодрствования. Если ты отправляешься на тренировку после работы, то убедись, что между окончанием занятия и отходом ко сну остается не менее четырех часов. Физические нагрузки незадолго до сна обладают обратным эффектом.

Не спи днем

После плохого ночного сна весь следующий день будет как в тумане, искушение лечь спать днем будет очень сильным. С этим искушением нужно бороться, если поспать в дневное время, то уснуть вечером станет еще сложнее.

Избегай кофеина за 3-4 часа до сна

Многие любят чай, кофе, шоколад, другие продукты и напитки с содержанием кофеина. Употребление кофеина в первой половине дня делает тебя более бодрым и энергичным, но есть получить порцию кофеина ближе к вечеру, то он не позволит уснуть в положенное время.

Не пей алкоголь перед сном

После употребления алкоголя возникает ощущение сонливости, может даже показаться, что алкоголь помогает заснуть. На самом деле все обстоит иначе, под воздействием алкоголя человек может быстрее уснуть, но качество сна будет снижено.

Алкоголь не позволяет погрузиться в фазу быстрого сна, именно в этой фазе организм восстанавливается и набирается сил.

Не заставляй себя

Если ты лежишь в постели уже 15-20 минут, но не можешь уснуть, то не нужно заставлять себя. Принудить себя уснуть насильно невозможно, это не принесет ничего кроме лишнего стресса. Лучше встать с кровати и выпить чашку травяного чай, позаниматься любым расслабляющим занятием. Возвращайся в постель только тогда, когда вновь захочешь спать.

Используй точечный массаж

Точечный массаж помогает избавиться от бессонницы, отвечающая за сон точка расположена между бровями. Нажми на эту точку указательным пальцем и удерживай около 20 секунд. Еще одна сонная точка располагается на стыке большого и указательного пальца руки, массируй эту зону поочередно на правой и левой руке.

Испробуй расслабляющие методики

Если ты не знаком с основами медитации, то можешь использовать самый простой прием для расслабления. С силой напряги все мышцы в теле, мысленно сосчитай до восьми, затем медленно расслабь все мышцы. Во время расслабления представь, что твое тело плавно погружается в матрас, становится с ним одним целым.