Бодибилдерши, которые явно перекачались

Женский бодибилдинг — довольно спорный вид спорта. Кого-то волнуют накачанные женские ноги и объёмные девичьи бицепсы, а кто-то не видит в этом никакой красоты. Однако профессиональные спортсменки не обращают внимания не недоброжелателей и продолжают тренировки.

Одной из первых бодибилдерш, засветившихся на телевидении и в кино, была Джоан Лорер, выступавшая под псевдонимом Чайна. Джоан стала известной в 1997 году, когда выступила в качестве рестлерши во Всемирной федерации рестлинга. На её счету множество заслуг, в том числе победа в Интерконтинентальном чемпионате WWE, что ни до, ни после не делала ни одна женщина. Чайна была постоянной участницей телешоу, снималась для глянцевых журналов и даже появилась в журнале Playboy. Фигура Лорер больше напоминала мужскую, чем девичью, однако для многих женщин и мужчин именно она была олицетворением современной красавицы.

В 2016 году Джоан Лорер нашли мёртвой. Врачи заявили, что причиной смерти стала передозировка лекарств от бессонницы. Женщине было 46 лет.

Смотрите видео и оцените мощные формы Никки Фуллер, крупную фигуру Алессандры Алвез Лимы и мускулатуру Оксаны Гришиной.