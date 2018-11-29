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Бодибилдерши, которые явно перекачались 

Рамблер 2 часа назад
Женский бодибилдинг — довольно спорный вид спорта. Кого-то волнуют накачанные женские ноги и объёмные девичьи бицепсы, а кто-то не видит в этом никакой красоты. Однако профессиональные спортсменки не обращают внимания не недоброжелателей и продолжают тренировки.
Одной из первых бодибилдерш, засветившихся на телевидении и в кино, была Джоан Лорер, выступавшая под псевдонимом Чайна. Джоан стала известной в 1997 году, когда выступила в качестве рестлерши во Всемирной федерации рестлинга. На её счету множество заслуг, в том числе победа в Интерконтинентальном чемпионате WWE, что ни до, ни после не делала ни одна женщина. Чайна была постоянной участницей телешоу, снималась для глянцевых журналов и даже появилась в журнале Playboy. Фигура Лорер больше напоминала мужскую, чем девичью, однако для многих женщин и мужчин именно она была олицетворением современной красавицы.
В 2016 году Джоан Лорер нашли мёртвой. Врачи заявили, что причиной смерти стала передозировка лекарств от бессонницы. Женщине было 46 лет.
Смотрите видео и оцените мощные формы Никки Фуллер, крупную фигуру Алессандры Алвез Лимы и мускулатуру Оксаны Гришиной.
Женский форум
Здоровье , Видео , Красота
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