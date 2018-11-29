Побороть «САР»: как оставаться в тонусе, когда за окном угрюмая зима?

Чаще всего мы способны «впасть в спячку» в холодное время года, когда телу не хватает солнечного света, а силы куда-то исчезают. Сезон аффективного расстройства чаще поражает женщин, а особенно остро его испытывают около 5% жителей. Как побороть низкую работоспособность?

Серотонин

Выработке гормона серотонина мешают длинные зимние вечера. Поставьте в комнату лампу дневного света, которая будет стимулировать выработку этого гормона. Чаще смотрите в окно днем и не закрывайтесь от мира шторами. Особенно важно следить за количеством света утром и днем.

Интерес

Подогревайте свой интерес к саморазвитию или придумайте занятие, которым можно будет с энтузиазмом заниматься несколько раз в неделю.

Спорт

Важно много двигаться, несмотря на холодные зимы. Это могут быть прогулки в лесу или даже занятия дома, если на улице слишком холодно. Тем самым грусть уйдет в сторону, а прилив сил будет обеспечен.

Смотри в тарелку

Чаще всего люди, которые находятся в состоянии уныния, потребляют больше углеводов и сахара. Результат сказывается в отражении и общем самочувствии. Получается замкнутый круг, который не даст ни витаминов, ни желания что-либо делать.

Травы

Пейте ромашковый чай или заваривайте смесь трав каждый день. Доказано, что натуральные чаи на основе трав уменьшают тревожность, исцеляют, содержат большое количество питательных веществ. Также можно посетить баню и сделать массаж дубовым веником.