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Какие болезни вызывает «походка манекенщицы» 

Умная 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "В джазе только девушки"
«Походка манекенщицы» — плавная, с мелкими шагами, «от бедра», с высоко поднятыми коленями и особой постановкой ноги — вначале прямой с последующим выпрямлением, сразу выдает профессиональную модель.
Своему появлению такая походка обязана «хромому платью», которое сшил и представил на модном показе в 1910 году Поль Пуаре. Его Humpelrock было настолько тесным и узким, так плотно облегало бедра и колени, что чтобы его не порвать во время показа, манекенщицы перевязывали себе колени под юбкой полоской ткани. Семенящая походка произвела фурор, а модельеры и модные агенты быстро поняли, что, демонстрируя одежду таким образом, манекенщицы задерживаются на подиуме намного дольше, позволяя потенциальным клиентам как следует рассмотреть вещь и возжелать ее купить. Кроме того, одежда при такой ее демонстрации банально меньше мялась и выглядела привлекательной, презентабельной.
Однако, при популярности и экономической выгоде, которую приносит походка модельному бизнесу, ее обладательнице грозят серьезные недуги в плане здоровья. Список профессиональных заболеваний манекенщицы очень широк. Это:
  • деформация стопы, в том числе — вальгусная, поперечное плоскостопие, варусная деформация мизинца. Мелкие шажки в тесной обуви, часто — на высоких каблуках, буквально «стирают» суставы;
  • артриты и артрозы коленного сустава — как следствие вышеописанных деформаций и особенностей шага. Ведь колени манекенщицы буквально трутся одно о другое и сгибаются под углом в 45 градусов, что противоречит естественной, природной постановке ног;
  • нарушения осанки;
  • варикозное расширение вен. В своих исследованиях Национальный Институт сердечно-сосудистой хирургии им. Н. М. Амосова пришел к выводу, что «…фактором развития этой болезни является ношение неудобной обуви, и, в первую очередь, высоких каблуков (более 5 см). В данном случае риску больше всего подвержены женщины, работающие продавцами-консультантами в фирменных бутиках, а также манекенщицы. Ношение обуви на высоких каблуках приводит к фиксации стоп в изогнутом положении, а это нарушает питание мелких сосудов и провоцирует развитие венозного застоя…»
Яркой иллюстрацией и подтверждением всего вышесказанного может стать часто появляющаяся в печати информация о заболеваниях знаменитых в прошлом моделей. Например, знаменитая своей «фирменной» походкой «Черная Пантера» Наоми Кемпбелл уже несколько лет лечится от тромбофлебита и частых обострений артрита.
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Поль Пуаре , Здоровье
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