Двусмысленная реклама прокладок вызвала гнев в Сети

Двусмысленная реклама прокладок вызвала споры в Сети

Еще 23 ноября в Сети появилась реклама прокладок, которая призвана рассказать, что каждая женщина уникальна. И ее половые органы тоже. Неделю спустя на нее стали обращать внимание СМИ. Видео начало набирать вирусную популярность.

Ролик от компании Libresse, выпускающей средства женской гигиены, собрал максимально противоречивые отзывы и мало кого оставил равнодушным.

Комментарии получились самыми разнообразными:

Я начала с этого свой день и теперь он просто переполнен позитивом, это шикарно﻿

— написала одна из пользовательниц.

Но не все хорошо отнеслись к увиденному:

Даже досматривать не буду. И ханжество тут не при чем. А вот видеть во всем женские половые органы это уже болезнь. Впрочем, как и демонстрировать их окружающим без их на то согласия. ﻿

— высказался другой пользователь.

Авторы рекламного ролика рассказали о самой задумке видео. Создатели утверждают, что как минимум половина женщин во всем мире стесняются того, как выглядит их вульва. Таким роликом они хотели показать, что каждая женщина уникальна ровно так же, как и ее половые органы.

В видео задействованы образы фруктов, устриц, смятой ткани, пирожных и другие. Все нараспев утверждают: "Ты прекрасна. Какое счастье, что ты моя".