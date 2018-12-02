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Неожиданные причины боли в спине 

Рамблер 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
Иногда так случается, что вы не поднимали тяжестей и не продували спину, но она все равно болит. Существует несколько неочевидных причин для боли в спине, о которых сложно догадаться.

Вы кладете ноги на подставку

Конечно, это удобно и комфортно, но ослабляет мышечный тонус и приводит к болям в спине. Однако, это не значит, что вы должны попрощается с подставкой. Просто разминайтесь каждые полчаса, когда сидите в кресле.

Ваш бюстгальтер не подходит вам

В 2012 году Британская ортопедическая ассоциация провела исследования, согласно которым 80% женщин носят бюстгальтер, который не подходит им. Это вредит осанке, вызывает боль в спине и шее.
Выбирайте бра с широкими и нескользящими бретельками.

У вас слишком мягкий матрас

Да, нежиться на мягком матрасе безусловно приятно: правда до поры до времени. Мягкие матрасы предназначены для людей с большим весом. В других случаях сон на мягком матрасе вызывает искривление позвоночника и боли в спине. Выбирайте матрас умеренной жесткости.

Бросайте курить

Курение сужает сосуды. Это может уменьшить кровоснабжение и приток крови к позвоночнику. У курящих людей больше шансов продуть или надорвать спину.

Неправильная поза во время секса

Во время занятий любовью болевой порог становится ниже. Вы можете обзавестись не только "засосами", синяками и ссадинами, но и болью в спине.
Чтобы избежать боли в спине, можно делать следующее:
  • Сидеть прямо
Если вам сложно сидеть прямо, облокотитесь на спинку стула и не сидите на табуретках.
  • Заняться йогой
Правильные занятия йогой облегчают боль не только в пояснице, но и менструальные боли.
  • Ходить пешком
Иногда люди пренебрегают пешими прогулками. Но ходьба — это нормальное состояние человека, в отличии от естественно долгого сидения на одном месте.
  • Покажитесь специалисту
Если боль в спине уже настигла вас и не проходит, вам сможет помочь только специалист. Не занимайтесь самолечением.
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