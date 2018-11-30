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Что произойдет, если ходить в мороз без шапки? 

Я Покупаю 5 часов назад
Фото: pixabay.com
Ходить без шапки поздней осенью и зимой опасно, но не из-за менингита. Менингит вызывают некоторые бактерии, и наличие или отсутствие шапки тут ни при чем (шах и мат, мама!). Кстати, это заболевание чаще встречается в Африке. Может, подсказать им шапку надеть?
Впрочем, есть одна оговорка: из-за переохлаждения страдает иммунитет в целом, и организм становится более восприимчивым к любым вирусам и бактериям, то есть отсутствие шапки в мороз может стать причиной такого серьезного диагноза, как менингит, лишь косвенным образом.

На что же действительно может повлиять переохлаждение головы?

Волосы. Из-за холода кровоснабжение сосудов на голове нарушается, и волосяные фолликулы не получают достаточно питания. Волосы становятся ломкими, тусклыми, начинают выпадать сильнее, чем обычно. Поверьте, есть способы сохранить прическу под шапкой без таких жертв.
Уши. На ушах нет жировой прослойки (ну хоть где-то!), поэтому отморозить их можно быстро, а лечить потом придется долго. Перепады температур, когда выходите из теплого помещения на морозный воздух, могут привести к отиту — воспалению среднего уха.
Нервы. Переохлаждение нервных окончаний, которые находятся в голове, нередко приводит к невралгии. Как итог — воспаление лицевого нерва, которое может буквально перекосить лицо.
Несмотря на то, что все люди по-разному переносят холод, врачи рекомендуют надевать шапку, если на улице минусовая температура.
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