Собаки улучшают качество сна у женщин

С каждым новым исследованием оказывается, что собаки — настоящие друзья человека.

Специалисты из Канизийского колледжа в Нью-Йорке установили, что люди у которых есть собака, спят лучше и крепче чем те, у кого ее нет.

В исследовании приняли участие 926 взрослых женщин, а результаты были опубликованы в журнале Anthrozoös. В этом эксперименте собаки обошли кошек и даже людей. У женщин, которые спали со своими собаками в одной кровати, отмечался более выраженный эффект. Хотя животное, которое просто находилось в комнате, также положительно влияло на владельца.

Женщины, принимавшие участие в эксперименте, отмечали, что рядом с собакой они чувствуют себя безопаснее. Это ощущение и способствует более спокойному и крепкому сну.

Также владелицы собак отмечали, что стали легче просыпаться рано утром, а их настроение значительно улучшилось.

Исследователи полагают, что помимо чувства уверенности, на владельцев собак также влияет ответственность за питомцев. А регулярные прогулки с собакой приучают людей к соблюдению строгого режима.

Специалисты планируют и дальше изучать влияние собак на человека. Возможно, мы наконец-то узнаем, кто победит в битве кошатников и собачников.