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Собаки улучшают качество сна у женщин 

Рамблер 36 минут назад
Фото: depositphotos.com
С каждым новым исследованием оказывается, что собаки — настоящие друзья человека.
Специалисты из Канизийского колледжа в Нью-Йорке установили, что люди у которых есть собака, спят лучше и крепче чем те, у кого ее нет.
В исследовании приняли участие 926 взрослых женщин, а результаты были опубликованы в журнале Anthrozoös. В этом эксперименте собаки обошли кошек и даже людей. У женщин, которые спали со своими собаками в одной кровати, отмечался более выраженный эффект. Хотя животное, которое просто находилось в комнате, также положительно влияло на владельца.
Женщины, принимавшие участие в эксперименте, отмечали, что рядом с собакой они чувствуют себя безопаснее. Это ощущение и способствует более спокойному и крепкому сну.
Также владелицы собак отмечали, что стали легче просыпаться рано утром, а их настроение значительно улучшилось.
Исследователи полагают, что помимо чувства уверенности, на владельцев собак также влияет ответственность за питомцев. А регулярные прогулки с собакой приучают людей к соблюдению строгого режима.
Специалисты планируют и дальше изучать влияние собак на человека. Возможно, мы наконец-то узнаем, кто победит в битве кошатников и собачников.
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