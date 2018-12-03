Что происходит при малоподвижном образе жизни

Болезнь нового столетия — гиподинамия, то есть ограничение физической активности, «щедро одаривает» людей новыми и новыми болезнями, портит самочувствие и сводит на нет все усилия по поводу поддержания хорошего настроения.

Малоподвижный образ жизни медленно и губительно влияет на здоровье, зарождаются хронические болезни, от которых не так просто избавиться, если не менять привычный устав жизни. Чтобы решиться на столь глобальные перемены, следует узнать, чем же грозит малоподвижный образ жизни. Рассмотрим, что происходит с организмом при ограничении физической активности.

Малоподвижный образ жизни: как организм деградирует

Почему настроение плохое?

Отсутствие необходимой активности наносит вред нашему организму, как в физическом плане, так и со стороны самочувствия и психологического комфорта. Элементарная прогулка по лесу, парку, выезд за город на природу подарит хорошее настроение и свежесть ума. В процессе рабочего дня, находясь в душном помещении, организму катастрофически недостает кислорода, мозг не может активно работать в таком режиме. После рабочего дня обязательно отправляйтесь на прогулку, чтобы поднять настроение и очистить сознание от потока информации, который перегружает мозг целый день.

Слабые кости? Бегом на прогулку!

Маркетинговые планы многих брендов используют мнение, что кальций полезен для костной ткани. На самом деле, все в точности наоборот. Этот миф, которые опровергли необходимость употребления большого количества кальция для укрепления костей. Для костной ткани необходим витамин D, поэтому ежедневные пробежки или пешие прогулки важны для здоровья суставов и костей, могут предотвратить развитие остеопороза.

Плохой сон как результат нехватки кислорода

Отсутствие прогулок на свежем воздухе и элементарных двигательных упражнений каждый день ставит под угрозу здоровый и крепкий сон, провоцируя множество психологических проблем и развитие заболеваний. А вместе с плохим сном начнет увеличиваться масса тела, возникнет депрессия и тревожность, начнут обостряться хронические недуги. Поэтому многие люди, которые страдают от бессонницы и мало двигаются, активно изучают вопрос, как похудеть при малоподвижном образе жизни. Также плохой сон провоцирует проблемы с сердцем и сосудами.

Как видно, все взаимосвязано, нехватка движения сказывается на качестве сна, а нехватка сна оборачивается проблемами со здоровьем.

Снижение умственной активности

Малоподвижный образ жизни значительно снижает продуктивность умственной работы, это доказано в ходе эксперимента, результаты которого были опубликованы в The Journal of Comparative Neurology. По этим данным в одном из отделов мозга при отсутствии двигательной активности деформируются нейронные связи. Ко всему прочему, этот же отдел ответственен за функционирование симпатической нервной системы (контролирует кровяное давление посредством сужения сосудов). Поэтому кроме мозговых нарушений, сидячий образ жизни — это верный путь к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Гимнастика для офиса приведет Ваше тело в тонус и повысит продуктивность:

Необходимая физическая нагрузка способна уберечь от преждевременной смерти и продлить жизнь, сохранив при этом пластичность мозга. 30 минутная растяжка, пробежка или прогулка — это тот минимум, который должен присутствовать в жизни каждого

Возобновить подвижность и вернуть здоровье

Идеального рецепта долголетия без болезней не существует, но вот советов, как сделать свою жизнь более насыщенной, повышая настроение, хорошо высыпаясь, чувствуя себя отлично, вполне достаточно.

Под физической активностью не всегда подразумевается стопроцентное занятие спортом. Главное — двигаться: гулять вместе с детьми, а не сидеть на лавочке, выезжать на природу, чтобы поиграть в игры, прогуливаться по парку на протяжении 1 часа каждый день.

Также можно ради забавы подсчитать ступеньки: на работе или дома, в парке. А кто мешает во время просмотра фильма стоять или сесть в позу йоги, это еще и позвоночник укрепит.

Находить возможности активно двигаться можно всегда. Польза постоянного движения станет видна сразу: сон, как у младенца, иммунитет укрепится, количество простуд уменьшится в 2 раза, слабость и головные боли сменятся хорошим настроением и творческим порывом.