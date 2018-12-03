Американцы создали «умную» одежду для йоги

Новая интеллектуальная линия одежды Pivot Yoga от американской компании TuringSense создана, чтобы сделать самостоятельные занятия йогой более успешными. Специальные датчики на одежде определяют положение тела и подсказывают, как скорректировать позу.

"Умные" леггинсы и топ связаны с приложением, которое выводит на экран смартфона или телевизора ваше изображение в момент исполнения позы. Положение собственного тела можно сравнивать с примером из приложения. Кроме того, программа корректирует позу, указывая, куда переместить ту или иную часть тела, чтобы принять правильное положение.

"Мы знаем, как сложно научиться йоге самостоятельно, именно поэтому мы разработали такую одежду для начинающих йогов, чтобы можно было освоить основные асаны дома", — говорит Джо Чамдани — генеральный директор компании.

Одежда изготовлена из ткани, кожи, пластика и алюминия, ее даже можно стирать в холодной воде, но нельзя сушить на батарее.