Как не поправиться в новогодние праздники

Австралийский фитнес-тренер Камила Акерберг поделилась советами, которые помогут оставаться в форме даже во время новогодних праздников, передает Daily Mail.

По словам девушки, в первую очередь нужно включить в свой рацион как можно больше клетчатки, которая улучшает деятельность кишечника.

Также необходимо употреблять здоровые жиры, способствующие не только похудению, но и наращиванию мышечной массы. Они содержатся в оливковом масле, авокадо, миндале и лососе.

Кроме того, Камила рекомендует не бросать тренировки на время новогодних праздников, а, наоборот, добавить в свои привычные занятия кардио-упражнения. По ее словам, совместный фитнес с друзьями может разнообразить выходные дни.

Еще один совет от Камилы — передвигаться во время новогодних каникул на машине. Так можно удержаться от употребления алкоголя, а заодно порадовать друзей, которых нужно развести по домам.

При соблюдении этих простых правил новогодние праздники перестанут ассоциироваться с неизбежным увеличением веса.