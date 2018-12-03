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Как не поправиться в новогодние праздники 

Мир24 6 часов назад
Фото: Мир24
Австралийский фитнес-тренер Камила Акерберг поделилась советами, которые помогут оставаться в форме даже во время новогодних праздников, передает Daily Mail.
По словам девушки, в первую очередь нужно включить в свой рацион как можно больше клетчатки, которая улучшает деятельность кишечника.
Также необходимо употреблять здоровые жиры, способствующие не только похудению, но и наращиванию мышечной массы. Они содержатся в оливковом масле, авокадо, миндале и лососе.
Кроме того, Камила рекомендует не бросать тренировки на время новогодних праздников, а, наоборот, добавить в свои привычные занятия кардио-упражнения. По ее словам, совместный фитнес с друзьями может разнообразить выходные дни.
Еще один совет от Камилы — передвигаться во время новогодних каникул на машине. Так можно удержаться от употребления алкоголя, а заодно порадовать друзей, которых нужно развести по домам.
При соблюдении этих простых правил новогодние праздники перестанут ассоциироваться с неизбежным увеличением веса.
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