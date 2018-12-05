Что нужно знать о пилатесе

Пилатес не так популярен, как йога, поэтому большинство людей не знает о его преимуществах. Если йога многим знакома лично или через знакомых, то пилатес окружен тайной. Тренировки пилатеса направлены на укрепление маленьких стабилизирующих мышц по всему телу. Перед тем, как записаться на занятие по пилатесу или проигнорировать это направление, нужно узнать о нем несколько фактов.

Как появился пилатес?

Автором методики стал Джозеф Пилатес, он начал свою жизнь болезненным и слабым ребенком, но уже к совершеннолетию смог испытать себя в качестве боксера, водолаза, гимнаста и лыжника. Уникальная оздоровительная методика была опробована во время Первой мировой войны, фитнес-тренировки с простым реквизитом использовались для реабилитации пострадавших от боевых действий. После войны направление стало востребовано среди танцоров по всему миру, чуть позже пилатес стал достоянием более широкого круга людей.

Многие упражнения были разработаны для людей, которые не могут встать с больничной койки, поэтому они доступны даже для самого малоактивного человека.

Как работает пилатес?

Тренировки пилатеса направлены не на крупные объемные мышцы, а на мелкие мышцы, выполняющие функцию стабилизации тела. В этом заключается причина популярности пилатеса среди танцоров, им важно быть сильными и гибкими, но не нужно увеличивать мышечную массу. Выполнение каждого упражнения начинается с выравнивания положения позвоночника, даже когда действие направлено на конечности — руки или ноги. Акцент на стабилизацию тела привлекает спортсменов из всех направлений, пилатес входит в программу элитных спортсменов, к примеру, профессиональных футболистов и баскетболистов.

Каким бывает пилатес?

Занятия пилатесом предполагают использование самого простого набора оборудования, поэтому они могут проводиться в домашних условиях. Новички в пилатесе часто начинают свой путь с видео-уроков. Огромное внимание уделяется дыхательным упражнениям, через них развивается диафрагма. Физические упражнения построены на поиске баланса, тренировки включают в себя приседания, планки, мостики, подъемы ног и другие упражнения на стабилизацию.

Для того, чтобы начать заниматься пилатесом, потребуется только коврик, другое оборудование подключается по мере необходимости. Пилатес для спортсменов и людей с хорошей физической подготовкой предполагает использование сложного оборудования — неустойчивых платформ, эспандеров, досок и других приспособлений для растяжения.

Какой результат приносит пилатес?

Результат занятий пилатесом зависит от поставленных целей. Действие восстановительного пилатеса направлено на возвращение подвижности тела после серьезных повреждений или длительных болезней. Классический пилатес, который рекомендуют новичкам, укрепляет тело, способствует гармоничному развитию мышц и скелета. Силовой пилатес направлен на повышение физической силы и выносливости, стрейч-пилатес — на повышение эластичности мышц, суставов и сухожилий.