Как часто у женщины обновляется кровь

Человек рождается, растет, стареет, умирает. Эта аксиома известна каждому школьнику. Но то, что наш организм периодически обновляется, для многих до сих пор является открытием. Между тем в мире существует несколько теорий, которые поясняют, как и с какой периодичностью клетки тех или иных органов получают второе и последующие рождения.

По одной из наиболее распространенных теорий, полностью обновление организма происходит каждые семь лет. Шведский невролог Йонас Фрисен, который специально занимался изучением вопроса обновления клеток, утверждает, что в этот период, к примеру, клетки внутренних стенок кишечника меняются каждые 3–5 дней; клетки кожи — каждые три недели, а клетки печени — в течение 300–500 дней. Кстати, печень — единственный орган в нашем организме, способный полностью восстановиться при потере двух третей своей ткани.

Все эти знания очень важны для предотвращения или лечения многих болезней. К примеру, ученые Колумбийского университета США обнаружили, что при болезни Паркинсона отмирание старых клеток не уравновешивается возрождением новых. Поняв причину этого, можно будет найти ключ к болезни.

Особняком в этих исследованиях стоит изучение обновления крови. Здесь также нет теории, которая бы давала стопроцентный ответ о сроках, но одна из наиболее достоверных гласит, что у мужчин кровь обновляется в течение четырех лет, а у женщин — в течение трех. Связано это якобы с тем, что более быстрому женскому обновлению помогают критические дни.

Более точные цифры по обновлению конкретных клеток крови дает стандартный медицинский учебник. За гемопоэз — кроветворение в организме отвечает костный мозг. В течение жизни одного человека производится порядка шести тонн крови. Продолжительность жизни у различных кровяных клеток разная. Так, самые многочисленные — эритроциты, доставляющие кислород, обновляются каждые четыре месяца, лимфоциты — каждые три месяца, тромбоциты — каждые десять дней.

Акушер-гинеколог Наталья Баландина поясняет, что полное обновление крови у женщин может быть намного чаще, так как связано оно с родами, операциями, сильными кровотечениями. Так, к потере крови в родах организм начинает готовиться заранее: у будущей мамы увеличивается объем циркулирующей крови, а ближе к родам повышается ее свертываемость, что является страховкой организма от чрезмерных кровопотерь. По статистике, женщина при родах теряет в среднем 200 мл крови. В случае осложнений или патологий эта цифра может быть выше, и тогда все силы тратятся в первую очередь на восстановление крови, так как от этого зависит жизнь организма в целом.

Впрочем, есть процедура, которая помогает «заменить старую кровь на новую» как женщинам, так и мужчинам досрочно. Это донорство. За один раз производится забор от 400 до 700 мл крови, что заставляет организм тут же активизировать процесс кроветворения. По мнению врачей, потери даже 100 мл крови достаточно для начала активного появления новых кровеносных клеток. Не случайно доктора точкой отсчета обновления крови у женщин считают не только роды, но и обильное кровотечение.

Кстати, сам процесс «омоложения» крови в результате донорства врачи считают очень полезным для организма и предлагают, если к тому нет серьезных препятствий, сдавать кровь на постоянной основе.

C теорией обновления крови в обывательской среде родилась еще одна — теория определения, или даже программирования пола ребенка. Якобы он зависит от того, у кого кровь «старше» — у матери или отца. Предлагаются даже целые таблицы на определение пола. По мнению Натальи Баландиной, никаких научных подтверждений данная теория не имеет.