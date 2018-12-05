Спорт и пробиотики — какая связь

Высокие физические нагрузки подвергают организм человека опасности. Интенсивные тренировки приводят к истощению питательных веществ в сочетании с повышенной восприимчивостью к заболеваниям. Иммунологи отмечают положительное влияние пробиотических добавок на здоровье людей, занимающихся спортом.

Пробиотиками называют бактерии, которые необходимы организму, они помогают усваивать питательные вещества. При напряженном тренировочном графике важно поддерживать бактериальный баланс в кишечнике. Самый простой способ получить пробиотики — это употреблять в пищу кисломолочные и ферментированные продукты.

Пробиотики и защита организма

Функции пробиотиков в кишечнике не ограничиваются помощью в поглощении питательных веществ, эти бактерии создают и поддерживают защитный слой слизистой оболочки кишечника. При недостатке пробиотиков в кишечнике становится больше вредных бактерий, иммунная система слабеет, человек становится уязвимым перед заболеваниями. Физические нагрузки истощают иммунитет, поэтому все спортсмены серьезного уровня принимают пробиотики.

Пробиотики и пищеварение

Тем, кто активно занимается спортом, знакомы такие проблемы, как изжога или диарея. Желудочно-кишечный тракт страдает от нагрузок, существуют доказательства того, занятия спортом связаны с синдромом раздраженного кишечника, а также воспалениями в кишечнике. Пробиотики обладают выраженным действием против воспалений в кишечнике, они сдерживают иммунный ответ. С самых первых дней приема пробиотиков люди перестают испытывать вздутие живота, изжогу, спазмы в кишечнике.

Пробиотики и усвоение питательных веществ

При интенсивных тренировках ты должен быть уверен, что получаешь из пищи все питательные вещества, для этого все органы пищеварительного тракта должны правильно работать. Низкая абсорбция питательных веществ приводит к потере веса и неспособности нарастить мышечную массу. Даже самый качественный протеиновый порошок не поможет накачать мышцы, если организм его потребителя не сможет усваивать нужное количество белка.

Пробиотики помогают мышцам расти, усиливая абсорбцию белков.

Баланс бактерий в кишечнике нарушается не только из-за высоких физических нагрузок. Состояние флоры в кишечнике ухудшается по причине неправильного питания с преобладанием сахара, переработанных и пастеризованных продуктов, из-за стресса, возрастных изменений и заболеваний. Чем больше полезных бактерий в кишечнике, тем больше питательных веществ он сможет усвоить, при преобладании вредных бактерий нарушается скорость поглощения углеводов и жирных кислот, перестраиваются обменные процессы.

Пробиотики нельзя назвать спортивной добавкой прямого назначения, они не обеспечивают мышцы строительным материалом, не дают энергию для тренировок, не восполняют потраченные электролиты. Пробиотики являются косвенной добавкой, необходимой для правильного усвоения питательных веществ, они помогают управлять весом тела, работать над построением мышечной массы, улучшать спортивные показатели.