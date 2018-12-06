От чего на самом деле худеют?

Среди факторов, которые влияют на красоту фигуры, можно выделить зависящие и не зависящие от поведения человека. К независимым от нас факторам относят генетическую предрасположенность к стройности или полноте, а также влияющие на состав тела хронические заболевания. В остальном все зависит от поведенческих привычек.

Изменения в поведении для похудения могут быть временными и постоянными. Временные изменения приносят краткосрочную потерю веса, после отказа от привычек вес возвращается вновь. Постоянные привычки становятся частью образа жизни, они не просто делают фигуру стройной, а помогают сохранить ее в таком состоянии навсегда.

Изменения в поведении с целью похудения предполагают создание индивидуального плана, главные составляющие которого будут зависимы друг от друга. Если ты придешь в зал и наймешь тренера, чтобы он составил программу похудения для тебя, то специалист распишет не только тренировки, но и план питания. Это взаимодополняемые составляющие безопасного и перспективного похудения.

Если ты хочешь похудеть, то должен заниматься спортом, но худым тебя сделают вовсе не тренировки. Физические упражнения приводят мышцы в тонус, делают тело упругим и твердым, приносят хорошее самочувствие, снижают риск заболеваний и ускоряют обменные процессы.

Спорт безгранично полезен, он дает тебе энергию, но тренировки играют в похудении не прямую, а косвенную роль.

Тренировки ускоряют метаболизм и увеличивают потребность в калориях, они делают тебя более голодным. Не имея привычки выбирать правильные продукты, под воздействием спорта ты будешь больше есть, эффективность тренировок для потери веса будет сведена к минимуму. Говорят, что ежедневные тренировки заставляют терять килограммы, мы часто слышим реалистичные истории про похудения. К примеру, девушка весила 60 кг, начала заниматься спортом каждый день, потеряла 10 кг, стала отлично себя чувствовать и потрясающе выглядеть. В таких историях ничего не говорится о питании, подчеркивается важность спорта, но никто не рассказывает, как эта девушка питалась. Более 90% людей верят в эту информацию, начинают усердно тренироваться, через какое-то время понимают, что не могут похудеть, как та девушка, и в итоге разочаровываются как в похудении, так и в спорте.

Поэтому похудение нельзя связывать с одним лишь спортом, необходима модификация поведения, изменение повседневных привычек. Профессионалы понимают, что ключом к похудению является изменение поведения в отношении пищи, фитнес-тренеры всегда дают рекомендации относительно питания. Тренер составляет комплексную фитнес-программу для похудения для своего клиента, а не просто заставляет его работать в зале.

Только комплексный подход с пересмотром взглядов на питание помогает похудеть, нет ни одного человека, который следовал персонально составленному плану питания и не получил никакого результата. Комплексный фитнес-план полностью перестраивает образ жизни человека, особенно в отношении выбора продуктов питания, и благодаря этому позволяет трансформировать тело в соответствии с поставленными целями.