Как убрать брюшной жир

Брюшной жир также называют висцеральным. Это вид жирового накопления вокруг брюшной полости. Бороться с ним очень сложно, поэтому, перепробовав различные диеты, многие отказываются от идеи лечения. Если вы страдаете от такой проблемы и надеетесь прибегнуть к хирургическому методу удаления в один прекрасный день, спешим разочаровать вас: хирурги пока не научились проводить такие процедуры.

И как быть?

Шаг № 1 — переход на правильное питание. Пересмотрите свой рацион и увеличьте потребление растительной пищи. В идеале ваш рацион должен состоять из фруктов и овощей на 70%.

Шаг № 2 — употребление особого напитка, который борется с брюшным жиром быстро и эффективно. К счастью, мы знаем, как его приготовить.

Жиросжигающий напиток

Итак, чтобы приготовить чудо-напиток, вам понадобится не так уж много продуктов.

Ингредиенты

1 свежий огурец

1 стебель сельдерея

3 кусочка ананаса

1 стакан листьев петрушки

После того, как вы тщательно вымыли все ингредиенты и нарезали на кусочки, отправьте их в чашу блендера и просто измельчите.

Своим составом напиток напоминает смузи. Чтобы ни один витамин не ускользнул, пейте всё вместе с мякотью. В отличие от многих других жиросжигающих напитков, данный вариант не только эффективный, но и очень вкусный.

Пейте напиток каждое утро натощак. Готовить несколько порций и хранить их в холодильнике не стоит: такой напиток будет менее полезен. Полный курс длится 1 неделю. После этого вы можете сделать перерыв в 1–2 месяца.

Почему важно избавиться от брюшного жира

Дело не в том, что он портит вашу фигуру, а в том, что он опасен. Такие отложения защищают внутренние органы, но только если их объем не превышает 10–15% от количества жировых клеток организма.

Когда висцеральный жир накапливается, он может спровоцировать такие серьезные заболевания:

нарушение гормонального фона;

варикозное расширение вен;

инфаркт миокарда;

онкологические заболевания;

нарушение обмена веществ.

Если в будущем вы не хотите иметь дело с одним из них, займитесь профилактикой уже сегодня.

Пересмотрите рацион

Главные советы — не переедать и не есть на ночь. Также не забывайте устраивать разгрузочный день раз в неделю. А вот следующие продукты вообще стоит убрать из своего рациона: жирное мясо, хлебобулочные изделия, жареный картофель, топленое/растительное/сливочное масло, сухарики и чипсы, сметана и майонез, колбаса и шоколад, конфеты и торты.

Но существует ряд продуктов, которые, наоборот, стоит употреблять чаще и больше. К ним относят утятину, индюшатину, гусятину, говядину и творог. Отдайте предпочтение хлебобулочным изделиям из муки грубого помола. Ешьте больше фруктов и овощей.

Когда брюшной жир просится наружу и втягивать живот уже не удается, займитесь своим телом. Благодаря этому напитку похудеть и оздоровиться можно в любом возрасте. Следуйте инструкциям, и вы сможете изменить себя внешне и внутренне. Посоветуйте такой вариант и своим друзьям!