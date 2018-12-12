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Диетологи назвали самую полезную диету для женщин 

Свободная пресса + ещё 1 27 минут назад
Фото: depositphotos
Ученые установили, какая диета полезнее всего для женщин. Эксперты из Гарвардской медицинской школы выяснили, что рацион слабой половины человечества должен быть основан на овощах и фруктах, а вот употребление мясных и кондитерских изделий следует ограничить.
Эксперимент с 25 тысячами участниц, который длился 12 лет, показал, что такое питание снижало риск сердечно-сосудистых заболеваний и одновременно запускало процесс похудения.
Как сообщает «ВладТайм», такая диета ближе всего к средиземноморской. Врачи настоятельно рекомендуют женщинам есть на завтрак яичницу с овощами, в которую допускается добавлять куриное мясо и рыбу. Днем желательно готовить печеный картофель, вермишель из твердых сортов пшеницы или бобовые. Перекусы также не возбраняются, особенно если это овощи и фрукты.
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