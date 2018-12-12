Диетологи назвали самую полезную диету для женщин

Ученые установили, какая диета полезнее всего для женщин. Эксперты из Гарвардской медицинской школы выяснили, что рацион слабой половины человечества должен быть основан на овощах и фруктах, а вот употребление мясных и кондитерских изделий следует ограничить.

Эксперимент с 25 тысячами участниц, который длился 12 лет, показал, что такое питание снижало риск сердечно-сосудистых заболеваний и одновременно запускало процесс похудения.

Как сообщает «ВладТайм», такая диета ближе всего к средиземноморской. Врачи настоятельно рекомендуют женщинам есть на завтрак яичницу с овощами, в которую допускается добавлять куриное мясо и рыбу. Днем желательно готовить печеный картофель, вермишель из твердых сортов пшеницы или бобовые. Перекусы также не возбраняются, особенно если это овощи и фрукты.