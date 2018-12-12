Что будет, если у женщины увеличится тестостерон

Тестостерон вырабатывается мужским организмом и отвечает, помимо уровня любвеобильности, за физическую выносливость и умение адаптироваться к экстремальным обстоятельствам.

В женском организме тоже идет выработка тестостерона, но гораздо в меньших количествах. Однако бывают ситуации, когда физиологические системы дают сбой и представительница прекрасного пола получает мощный тестостероновый удар «изнутри».

В течение десяти лет в медицинском центре University Hospitals Case Medical Center (Кливленд) шли изучения нарушений работы яичников, отвечающих за выработку тестостерона у женщин. Данные исследования показали: при увеличении производства тестостерона всего лишь на 15 процентов в организме женщины начинаются серьезные перемены. И конечно, они довольно быстро отражаются на ее внешности и состоянии здоровья — естественно, не лучшим образом.

В числе внешних проявлений повышения уровня тестостерона у женщин — изменение голоса (он грубеет), появление жестких и темных волос в неожиданных местах, например на животе и груди, на лице, а вот голову волосы начинают активно покидать, появляются залысины по мужскому типу. Кроме того, плечи раздаются вширь, происходит откладывание валиков жира на нижней части брюшной стенки.

Ученые из онкологического центра 21st Century Oncology (Форт Майерс, США) в 2016 году опубликовали результаты ряда исследований, проведенных при оказании помощи больным этого центра. И оказалось, что увеличение уровня тестостерона у женщин становится причиной развития доброкачественных и злокачественных опухолей примерно в 38 процентов всех выявленных случаев.

Не менее тревожные данные были получены в кардиологическом институте Миннеаполиса Minneapolis Heart Institute: у каждой третьей пациентки в возрасте от 35 до 55 лет с различными заболеваниями сердца выявляется повышение уровня тестостерона. Если не принять необходимых мер по приведению этого показателя в норму, изменения сердечной мышцы могут оказаться необратимыми.

Тестостерон влияет и на репродуктивную функцию женского организма — возможность забеременеть, выносить и родить ребенка резко снижается. Сбивается менструальный цикл, вплоть до полного него исчезновения. Может нарушиться формирование половых органов в пубертатном периоде, ухудшается свертываемость крови, появляется акне. Нередка угроза развития диабета. Все эти перемены не могут не сказаться и на характере женщины — она становится неуравновешенной, плаксивой, но внешне грубоватой, при этом физическая выносливость, как ни странно, увеличивается на какой-то период. Сальные железы работают на пределе возможностей, возникают проблемы с костным мозгом. Наблюдается сухость и шелушение кожи, падает зрение, возникают отеки, талию найти все сложнее…

К очень неприятным симптомам можно отнести неконтролируемую агрессию, возникающую у женщины, казалось бы, без всякой причины. Хотя причины как раз может и не оказаться, а вот вспышку ярости дама с повышенным уровнем тестостерона сдержать вряд ли сможет. Ну и в довершение нередки проявления, которые принято аккуратно называть повышенным либидо или сексуальными всплесками. На самом деле поведение женщины скорее можно назвать сексуальной распущенностью — она часто вступает в беспорядочные половые связи, даже если понимает, что подобные ситуации для нее раньше были несвойственны. Но обуздать внезапно забурлившие страсти одним лишь усилием воли ей не удастся — необходима помощь врачей, которые назначат при таких симптомах обследование, а в первую очередь будут настоятельно рекомендовать женщине проверить уровень тестостерона.

Актуален вопрос: есть ли шанс избежать такой неприятности, как тестостероновая вспышка в женском организме? Однозначного ответа нет. Диетологи настаивают, что спровоцировать скачок тестостерона может неумеренное употребление некоторых продуктов, в том числе орехов, белокочанной капусты, а также злоупотребление алкогольными напитками. Неврологи и эндокринологи находят причины в своих «профильных» сбоях работы организма. Но все врачи солидарны в одном: необходима своевременная диагностика и лечение — и тогда никакой тестостерон не сможет испортить жизнь прекрасной половине человечества.