Как связаны стресс и похудение

Если вы сидите на диете, но не можете избавиться от лишнего веса, возможно, дело в стрессе. Физический и эмоциональный стресс выступает мощным фактором, мешающим похудеть. Разберемся, как именно связаны похудение и стресс.

Стресс и кортизол

Когда вы находитесь в постоянном напряжении, ваш организм усиленно вырабатывает гормон стресса кортизол. Повышенная концентрация кортизола заставляет тело удерживать воду, это причина, по которой твой вес остается прежним или даже увеличивается.

Еще одно неприятное воздействие кортизола заключается в разрушении мышечной массы, чем меньше мышц — тем ниже уровень метаболизма, тем сложнее похудеть.

Стресс и избирательность в питании

В состоянии стресса сложно быть избирательным в вопросах питания. Когда вы сильно напряжены, вы не можете контролировать свое питание так хорошо, как в спокойном состоянии. Стрессовое питание сильно сказывается на прогрессе в похудении, людей тянет на углеводную и калорийную пищу, они поддаются соблазну и проваливают диету.

Стресс и уровень энергии

Состояние сильного напряжения отнимает у вас энергию, вы будете ощущать физический и эмоциональный спад, как будто после тяжелой тренировки. Стресс умеет выбивать людей из жизни и заставлять лежать на диване целыми днями. Усталость на ежедневной основе ухудшит качество жизни. Если вы чувствуете сильный недостаток энергии, значит, нужно пересмотреть свою диету, скорей всего она не отвечает потребностям вашего организма.

Стресс и надпочечники

При стрессе надпочечники усиленно вырабатывают кортизол, адреналин и другие гормоны. Во время сильного стресса выбросы этих гормонов идут на пользу, но при постоянной повышенной выработке надпочечники истощают свои ресурсы. При этом появляется усталость, вы не можете найти в себе силы, чтобы поддерживать диету дальше.

Стресс и восстановление после тренировок

В состоянии стресса тело не способно восстанавливаться после физических нагрузок в нормальном режиме. Между тренировками будет проходить больше времени, результаты станут менее выраженными. Если вы замечаете, что приходите в себя после тренировки гораздо дольше, чем ранее, значит, необходимо прибегнуть к вспомогательным способам восстановления. Чем реже вы тренируетесь, тем меньше прогресса получите.

Как бороться со стрессом?

Существует множество методик для противостояния стрессу, из них нужно выбрать ту, что подойдет именно вам. Эффективным противодействием стрессу является дыхательная гимнастика, кому-то помогает вести дневник и оставлять в нем все свои эмоции, кто-то неплохо отвлекается, переключившись на хобби. Попробуйте на себе несколько методик против стресса, и вы поймете, какая окажет наиболее сильное воздействие. Обретенные навыки противостояния стрессу пригодятся не только в процессе похудения, но и после. Умение дать отпор стрессу делает человека более успешным, сильным, уверенным в себе.